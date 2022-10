Apple Fitness+ disponible sans Apple Watch dès le 24 octobre 2022

S’il y a bien un service peu accessible au grand public, c’est Apple Fitness+. En effet, il est obligatoire d’avoir une Apple Watch, et donc un iPhone au passage, pour en profiter. Bonne nouvelle, le service proposant des séances de sport sera disponible sur iPhone avec iOS 16.1 dès le 24 octobre 2022, sans nécessiter une montre connectée de la firme à la pomme.

Depuis le lancement d’Apple Fitness+, il est obligatoire de disposer d’une Apple Watch afin d’en profiter. La stratégie de l’entreprise américaine tend finalement à évoluer. En effet, nous venons d’apprendre qu’il ne sera plus obligatoire d’avoir une montre connectée signée Apple pour en profiter à partir de la semaine prochaine.

Dans un communiqué de presse, Apple déclare plus précisément : « À partir du 24 octobre, pour la toute première fois, les utilisateurs d’iPhone pourront s’abonner à Fitness+ et en profiter dans les 21 pays où il est proposé, même s’ils ne possèdent pas d’Apple Watch. Les utilisateurs d’iPhone auront accès à l’ensemble du service, qui propose plus de 3 000 séances d’entrainement et de méditation de type studio, toutes dirigées par une équipe d’entraineurs diversifiée et inclusive ».

En plus de cela, les personnes s’entrainant avec Apple Fitness+ pourront voir afficher à l’écran « les conseils des entraineurs et le chronométrage des intervalles, et l’estimation des calories brûlées sera utilisée pour progresser sur leur anneau Bouger ». Du côté des utilisateurs d’Apple Watch, la firme à la pomme souligne qu’ils « peuvent continuer à faire passer leur motivation au niveau supérieur grâce à des mesures personnalisées en temps réel qui s’affichent sur l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV ».

Pour finir, nous apprenons que de nouvelles options sont disponibles afin de profiter d’Apple Fitness+ gratuitement. Désormais, les personnes ayant acheté un iPhone, un iPad ou une Apple TV auront droit à trois mois offerts au service.

