Apple Fitness+ est maintenant disponible en France

Un nouveau service vient finalement de fouler le territoire français : Apple Fitness+. Disponible depuis bientôt un an aux États-Unis, la plateforme de la firme à la pomme regroupant moult séances de sports est en effet disponible depuis le 3 novembre 2021 en France. Cependant, il faudra se contenter d’entrainements en anglais sous-titrés en français.

Faites du sport avec Apple Fitness+

Lors de la WWDC 2021 en juin dernier, Apple avait notamment annoncé l’arrivée de Fitness+ dans plusieurs nouveaux pays « plus tard cette année ». Du jour au lendemain, la firme de Cupertino a finalement rendu disponible son service de sport en France ainsi qu’en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, en Suisse, au Portugal, au Brésil, en Colombie, en Indonésie, en Malaisie, au Mexique, et en Russie.

Depuis le 3 novembre 2021, les Français disposant d’une Apple Watch peuvent ainsi s’abonner à Apple Fitness+. Lancée en décembre 2021, cette plateforme propose aux personnes ayant une montre connectée Apple, et donc un iPhone, de profiter de plusieurs séances de sports dans 11 disciplines différentes avec plusieurs entraineurs et entraineuses. Pour s’adapter à tous les rythmes de vie, les entrainements durent entre 5 et 45 minutes.

L’abonnement à Apple Fitness+ est disponible au prix de 9,99 euros par mois ou 79,99 euros par an. À noter que les personnes ayant achetée une Apple Watch Series 3, 4, 5, 6, 7 ou SE depuis le 14 septembre peuvent profiter de trois mois d’essai gratuit à ce service. Cela peut par exemple être une très bonne solution pour s’entrainer chez soi durant les froides journées d’hiver.

Désormais, il ne reste plus qu’un service à arriver en France : Apple News+. Disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Unie, le service permet de lire différents journaux payants via un abonnement.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple Fitness+ : de nouveaux entraînements pour débutants, personnes âgées et femmes enceintes !