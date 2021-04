Apple Fitness+ : de nouveaux entraînements pour débutants, personnes âgées et femmes enceintes

En fin d’année 2020, Apple a officiellement lancé son service de programmes sportifs baptisé Fitness+. Toujours indisponible en France, le service s’élargit de plus en plus et Apple souhaite toucher un public plus large. En effet, la firme vient d’annoncer le lancement de nouveaux entrainements destinés aux débutants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées.

Apple Fitness+ s’améliore au fil du temps

Alors que de nombreuses mesures sanitaires poussent encore des dizaines de millions de personnes à rester au chez elles, il est important de conserver un mode de vie sain. Comme le travail et les divertissements, le sport doit également se faire une place à domicile. Devant cette hausse de la demande, Apple mise davantage sur Fitness+ et vient tout juste de proposer de nouveaux entraînements.

Ces nouvelles séances se serviront toujours de l’Apple Watch comme un traqueur de vos performances, vous aurez le battement de votre cœur par minute, la perte de calories et le temps écoulé. Finalement, ce sera des cours comme les autres, mais avec moins d’exigences ! Au total, à partir du 19 avril 2021, les utilisateurs retrouveront 10 nouvelles séances d’entrainement pour la grossesse avec la coach Betina Gozo. Chaque cours va durer environ 10 minutes. Les utilisateurs âgés auront accès à une série de nouvelles séances, elles dureront également 10 minutes avec un coach dédié. À travers ces ajouts, Apple souhaite que les abonnés Fitness+ puissent continuer à garder une forme physique, quel que soit leur âge.

Apple annonce aussi le recrutement de nouveaux coachs. Jonelle Lewis rejoint les sections yoga et méditation. Anja Garcia, la responsable de la section pour les femmes enceintes, donnera des cours de HIIT et rejoint l’équipe composée par Apple.

Un service toujours indisponible en France

Celles et ceux qui espéraient un lancement d’Apple Fitness+ en France lors de la keynote du 20 avril risquent d’être déçus. En effet, la marque à la pomme vient de publier un communiqué de presse sur son service et n’annonce pas de lancement dans de nouveaux pays.

Jay Blahnik, en charge du développement de Fitness+, a annoncé dans un communiqué : “Avec plus d’options pour commencer et rester actif et en bonne santé pendant la grossesse ainsi qu’à tout âge ou niveau de forme physique, nous espérons que davantage de personnes seront inspirées pour continuer à bouger avec notre incroyable équipe d’entraîneurs passionnés”. Apple Fitness+ semble être une solution de plus en plus complète qui propose déjà une multitude d’entraînements : HIIT, yoga, cyclisme, danse, tapis de course, et musculation. Pour les personnes en capacité d’utiliser ce service, Fitness+ est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, et bien évidemment Apple Watch.

Pour rappel, Apple Fitness + est disponible sur abonnement pour environ 10$ par mois, ou 80$ par an.

