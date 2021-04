Facebook Messenger : les fonctionnalités disparues sont de retour

En décembre 2020, le géant Facebook avait été contraint de désactiver plusieurs de ses fonctionnalités afin de rester en accord avec les nouvelles mesures de l’UE. Ce n’est que maintenant que les utilisateurs peuvent retrouver l’usage de celles-ci.

Vous aviez peut-être remarqué message suivant sur Facebook Messenger : « Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles, ceci est dû à de nouvelles règles concernant les services de messagerie en Europe. Nous mettons tout en œuvre pour les rendre disponibles. »

En effet, les mesures de confidentialité mises en places par l’Union Européenne ont freiné le géant américain. L’application de ces nouvelles mesures engendre des changements sur les applications Messenger et Instagram. Facebook doit davantage séparer les données de messagerie des autres parties de son activité.

Malgré tout, la firme a assuré le meilleur service possible en maintenant les fonctionnalités de base pour les utilisateurs (messagerie texte, appels vidéos). Cependant, certaines fonctionnalités avancées telles que les sondages avaient été perturbées, car elles nécessitent l’utilisation du contenu du message pour fonctionner.

Facebook se met en accord avec les nouvelles règles de confidentialité

Depuis, Facebook a travaillé sur le sujet pour répondre aux nouvelles exigences de l’UE.

Pour le plus grand bonheur des utilisateurs, Facebook annonce enfin le retour de certaines de ces fonctions : « Nous avons restauré de nombreuses fonctionnalités de l’API Messenger qui n’étaient pas disponibles pour les entreprises en Europe et au Japon, et pour les personnes en Europe et au Japon qui se connectent avec des entreprises dans le monde entier. »

Côté professionnel, les premières entreprises impactées sont celles utilisant l’API Messenger. Facebook affiche sur son site Facebook for Developers, la liste des fonctionnalités restaurées et celles qui vont l’être prochainement.

Pour les comptes personnels Messenger, on constate en effet le retour de certaines fonctionnalités qui n’étaient plus disponibles. Par exemple, la galerie photo qui vous permettait de parcourir toutes les images envoyées dans une conversation avait disparu. Bonne nouvelle, elle est de retour, vous n’aurez plus besoin de scroller pendant plusieurs minutes pour retrouver une photo. Cependant, comme l’a indiqué Facebook, d’autres fonctions ne semblent toujours pas disponibles. Par exemple, les sondages et les options pour customiser une photo directement dans l’application devraient arriver prochainement. La firme annonce qu’elles seront de retour au Q2 2021, soit avant la fin de l’été.

