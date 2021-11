Google : la double authentification devient obligatoire pour tous les comptes

Que vous soyez fan ou non de la double authentification, Google ne compte plus vous laisser le choix. Dès le 9 novembre 2021, la firme américaine obligera les personnes disposant d’un compte Google à activer la double authentification. Vous devrez ainsi ajouter un second critère d’authentification pour vous connecter aux différents services de l’entreprise (YouTube, Gmail, Photos…).

Double authentification obligatoire chez Google

Sécuriser ses comptes sur internet est très important. Avec la double-authentification, plusieurs plateformes permettent ainsi d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire afin que votre identifiant et mot de passe ne soient pas suffisant pour vous connecter. Un autre critère d’authentification est donc de la partie : un code reçu par SMS ou par mail, ou encore une notification sur son smartphone.

Durant le mois d’octobre, Google a annoncé vouloir forcer l’utilisation de la double authentification sur les comptes de ses utilisateurs. Finalement, des personnes n’ayant pas encore activé cette option de sécurité viennent d’être notifiées que Google imposera la double authentification dès le 9 novembre 2021. Cette information a été envoyée aux comptes concernés via un mail sur Gmail ou une notification sur le Play Store pour les utilisateurs de smartphone et tablette Android.

Si vous êtes concerné par ce changement et que vous n’avez pas activé la double authentification avant le 9 novembre, Google précise qu’« après avoir entré le mot de passe, vous devrez effectuer une deuxième étape sur le téléphone. Gardez votre téléphone à portée de main lorsque vous vous connectez ». Pour information, plusieurs options de double authentification existent pour un compte Google : un code de validation envoyé par SMS, une invite Google envoyée sur vos appareils Android, Google Authenticator, ou encore un appel sur votre numéro personnel.

