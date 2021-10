Google va imposer la double authentification avant la fin de l’année

Google a annoncé l’activation par défaut de la double authentification d’ici fin 2021. Dans un souci de rendre la connexion par mot de passe plus sûre Google avec la vérification en deux étapes (2SV), le GAFAM va l’activer automatiquement sur 150 millions de comptes.

Davantage de sécurité pour les services Google

Pour optimiser la sécurité des propriétaires de comptes Google, le géant du web envisage d’activer automatiquement la double authentification pour plus de 150 millions de comptes. La même fonction de sécurité va également devenir obligatoire pour 2 millions de comptes créateurs YouTube. L’application de cette mesure de sécurité de Google est prévue d’ici à la fin de 2021.

La firme va donc activer cette double authentification sur les comptes correctement configurés, qui ont notamment un moyen fiable de récupérer le compte en cas de problème. Il s’agit notamment d’avoir un numéro de téléphone associé avec son compte ou un une autre boite mail permettant de recevoir un code d’authentification unique.

La double authentification consiste à envoyer une notification sur votre téléphone lorsque vous renseignez le mot de passe de votre compte Google. Il suffit ensuite d’appuyer sur “oui” lorsque la notification s’affiche sur votre smartphone pour établir la connexion sur l’appareil souhaité. Ainsi, une personne mal intentionnée n’a pas la possibilité d’accéder à votre compte, même si elle connait votre mot de passe.

L’authentification à double facteur bientôt obligatoire

Depuis le mois de mai 2021, la firme de Mountain View a commencé à tester cette fonctionnalité en l’activant automatiquement sur les comptes des utilisateurs correctement configurés.

Si la démarche de Google agacera sans doute certains internautes, qui verront d’un mauvais œil cette manœuvre du GAFAM pour obtenir notre numéro de téléphone, on peut difficilement critiquer ce principe de double authentification. En effet, les services Google font partie intégrante de notre vie numérique, et personne n’aimerait que quelqu’un ait accès à ses mails et ses documents personnels.

