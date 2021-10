App Store : les applications devront proposer un moyen de supprimer les comptes créés

Apple vient d’indiquer que les applications qui proposent de créer un compte doivent désormais offrir un moyen de le supprimer. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 31 janvier 2022, et ce sera un nouveau critère requis pour être accepté dans l’App Store.

La suppression de compte bientôt obligatoire

L’exigence de suppression de compte a été initialement annoncée aux côtés de plusieurs autres changements lors de la WWDC 2021.

La mesure concerne les applications qui proposent ou obligent les utilisateurs à créer un compte. Aujourd’hui, les propriétaires d’iPhone se contentent souvent de supprimer l’application sans supprimer leur compte, souvent découragés de se rendre sur le site Web de l’éditeur pour le faire.

Prenons l’exemple d’Instagram. Aujourd’hui, on ne peut pas supprimer son compte Instagram depuis l’app, il faut utiliser un navigateur web depuis son téléphone ou son ordinateur et aller sur la page dédiée. À partir de l’année prochaine, on pourra supprimer son compte directement depuis l’application du réseau social.

L’App Store durcira ses règles au 31 janvier 2022

Apple précise qu’il faudra soigneusement informer l’utilisateur sur la nature des données qui ont été collectées, puisqu’elles vont passer au broyeur, de quelle manière elles l’ont été et à quelles fins.

La documentation suggère que seules les apps qui proposent la création d’un compte directement depuis leur interface sont tenues d’offrir cette suppression. Si l’app ne fait que proposer un écran de connexion après une inscription faite ailleurs, cette suppression ne figurera pas au menu des réglages.

Apple a également confirmé l’ajout de son outil de signalement d’applications plus important qui a été repéré sur iOS il y a quelques jours. La société indique que le bouton « Signaler un problème » est disponible sur iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey. Le bouton permet aux utilisateurs de signaler des escroqueries ou du contenu offensant, abusif et illégal, même pour les applications qu’ils n’ont pas achetées.