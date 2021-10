Apple : une keynote pour le 18 octobre dédiée aux MacBook Pro

Apple n’a pas fini d’annoncer ses nouveaux produits. En effet, la firme américaine est de retour en cette fin d’année pour une nouvelle keynote pour le 18 octobre. La conférence devrait faire logiquement la part belle à une nouvelle génération de MacBook Pro dotés d’une puce plus puissante, mais aussi d’un nouveau design ainsi que d’une dalle mini-LED.

Apple revient avec de nouveaux MacBook Pro

Après la conférence de septembre 2021, présentant notamment l’iPad 9, l’iPad mini 6, l’Apple Watch Series 7, iPhone 13 et 13 mini ainsi que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, Apple compte bien terminer en beauté avec un second évènement de fin d’année. Le mardi 12 octobre, la firme américaine a ainsi annoncé une keynote pour le 18 octobre à 19 heures. Sans grande surprise, l’évènement continuera de se dérouler à l’Apple Park de Cupertino avec Tim Cook et ses collaborateurs.

Prenant le nom de « Unleshed« , soit « Accrochez-vous » en français, Apple donne déjà la cadence à cet évènement. En effet, l’objet de cette conférence serait porté par la vitesse. Une vidéo publiée sur Twitter par Greg Joswiak, vice-président marketing d’Apple, va aussi dans ce sens. On se retrouve en effet transporté dans l’hyperespace comme dans la célèbre saga Star Wars.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Si tout est censé aller vite lors de cette keynote, alors nous pourrions très probablement voir arriver les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Cela fait maintenant plusieurs mois que les ordinateurs sont sous le feu des rumeurs, et une arrivée pour octobre était toujours pressentie. La vitesse serait ainsi liée à la nouvelle puce embarquée par ses appareils, l’Apple Silicon M1X. Elle profiterait en effet d’un CPU et d’un GPU avec plus de cœurs.

Outre cette puissance, un écran mini-LED avec une meilleure résolution serait aussi de la partie pour cette nouvelle génération de MacBook Pro. La technologie d’écran semblerait ainsi être teasé via la multitude de points lumineux et le fond noir présents dans la vidéo de Greg Joswiak. On retrouverait aussi un nouveau châssis avec le retour du port HDMI, voir d’un lecteur de carte SD et du MagSafe, ou encore le départ de la Touch Bar.

Les AirPods 3 sont aussi des produits fortement attendus pour cette fin d’année. La nouvelle keynote du 18 octobre pourrait ainsi être le bon moment pour les annoncer. Des rumeurs parlaient aussi récemment d’un potentiel Mac mini Pro.