AirPods 3 : les écouteurs Apple toujours prévus pour cette année ?

Pressentis pour la conférence Apple du mardi 14 septembre, les AirPods 3 n’ont malheureusement pas été annoncés. La firme à la pomme semble en effet avoir privilégié l’arrivée de ses nouveaux iPad, iPhone et Apple Watch. Cependant, la future paire d’écouteurs ne serait pas oubliée pour autant par l’entreprise californienne. Un rapport de DigiTimes souligne en effet que la production de ces dispositifs audio serait bel et bien en cours.

Des AirPods 3 pour quand ?

Oui ? Non ? Pas ? Peut-être ? La situation autour des AirPods 3 semble encore incertaine. Cependant, quelques précisions viennent cependant rassurer quant à l’arrivée de cette paire d’écouteurs sans fil en 2021. D’après une source de DigiTimes, de lentes expéditions auraient d’ores et déjà débuté ainsi que la production serait bien en cours. Les mois à venir devraient ainsi bien nous donner l’opportunité de gouter à une nouvelle version des emblématiques AirPods d’Apple.

D’après plusieurs rumeurs, les MacBook Pro 14″ et 16″ pouces seraient présentées par Apple durant le mois prochain. Une présentation des AirPods semblerait cependant assez improbable étant donné que les écouteurs sont premièrement des accessoires à destination des possesseurs d’iPhone. Si on suit le fonctionnement d’Apple concernant ses produits audio, un simple communiqué de presse devrait être dévoilé d’ici à la fin de l’année afin d’annoncer les AirPods 3. Pour rappel, c’était la méthode utilisée par la firme américaine pour dévoiler les trois derniers produits vendus sous l’appellation AirPods : la deuxième génération, la version Pro et le casque Pro Max.

Avec les AirPods 3, Apple aurait revu le design de ses écouteurs en diminuant la taille de la tige de chaque oreillette. Le design se rapprocherait ainsi de celui des AirPods Pro. Cependant, ce ne serait pas des intra-auriculaires. On ne devrait ainsi pas voir arriver la réduction de bruit active étant donné que les AirPods de première et seconde génération n’ont pas un format adapté à cette technologie.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre Guide d’achat – 4 alternatives aux AirPods (2021) !