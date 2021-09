iPhone 13 Pro : des performances graphiques largement supérieures à l’iPhone 12 Pro

On ne va pas se mentir, Apple a été très peu loquace autour de sa nouvelle puce A15. Malgré tout, on sait que les iPhone 13 Pro profitent d’un GPU 5 cœurs, contre un 4 cœurs pour les modèles standard et mini. Cela permettrait ainsi d’offrir des performances graphiques 55 % supérieures à celles de l’iPhone 12 Pro, selon un récent benchmark.

De meilleures performances graphiques pour les iPhone 13 Pro

La conférence d’Apple était assez spéciale mardi 14 septembre. Pour la première fois, Apple n’a en effet pas comparé la puissance de ces nouveaux iPhone avec la génération précédente. Face à cette situation, on est en droit de se demander si la puce A15 propose un réel gain de performance ou non par rapport à la A14. Il faudra notamment attendre de premiers tests de voir les différences au niveau du processeur.

Concernant les iPhone 13 Pro et Pro Max, une première réponse vient de tomber du côté des performances graphiques. Pour rappel ces deux modèles profitent d’un GPU 5 cœurs, contre 5 cœurs pour les iPhone 13 et 13 mini. Via un premier benchmark réalisé avec Geekbench 5, nous venons d’apprendre que l’iPhone 13 Pro disposait de performances graphiques 55 % supérieures par rapport à la génération précédente. Le produit enregistre ainsi un score de 14 216, contre 9123 pour l’iPhone 13 Pro.

Cela semble ainsi encourageant pour cette nouvelle génération d’iPhone. Il reste tout de même encore quelques inquiétudes du côté de l’iPhone 13 et 13 mini. Le GPU étant de 4 cœurs, soit la même quantité que sur les iPhone 12 de l’année dernière, on se demande bien si des améliorations sont de la partie ou non. Pour rappel, la firme américaine avait uniquement déclaré lors de sa conférence que les iPhone 13 et 13 mini s’équipaient d’un processeur jusqu’à 50 % plus rapide que la concurrence.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 13 : une meilleure autonomie pour tous les modèles !