GoPro annonce la HERO10 Black : une action cam encore plus performante

Après quelques fuites d’informations conséquentes, la GoPro HERO10 Black a finement été officialisée. A travers cette nouvelle action cam, la marque californienne propose plus de performances grâce à un nouveau processeur, un enregistrement en 5,3K à 60 images par seconde (IPS) ou 4K à 120 IPS et un nouveau système de stabilisation vidéo.

Nouveau processeur et meilleure qualité photo/vidéo

La première grosse nouveauté de cette GoPro Hero10 Black est l’arrivée d’une toute nouvelle puce : la GP2. Cette génération vient ainsi remplacer le processeur embarqué dans les actions cam du constructeur depuis la Hero6 Black. Cela permet notamment à la nouvelle caméra de profiter d’une meilleure qualité vidéo, d’un débit d’image supérieur, mais aussi d’une stabilisation améliorée.

Associée à un capteur ultra-haute résolution de 23,6 Mpx, la puce GP2 de la GoPro Hero10 Black permet de capturer des vidéos en résolution 5,3K avec une fréquence d’image de 60 images par seconde (IPS) avec un ralenti x2. En 4K, l’action cam permet un enregistrement en 120 IPS (ralenti x4) ou encore 240 IPS en 2,7K (ralenti x8). Afin d’offrir des « détails plus précis, des textures plus réalistes et un meilleur contraste », GoPro annonce que le processeur GP2 intègre des algorithmes vidéo améliorés avec le mappage tonal local et la réduction du bruit en 3D. Au niveau de la photo, la GoPro précise que la Hero10 Black peut extraire des images de 19,6 Mpx à partir des vidéos 5K 4:3 ou encore de 15,8 Mpx pour les vidéos 5,3K 60 IPS.

La nouvelle GoPro s’équipe ensuite d’une toute nouvelle technologie de stabilisation vidéo : l’HyperSmooth 4.0. Pour faire simple, l’action cam peut maintenant compenser les tremblements jusqu’à un angle de 45° contre 27° sur la GoPro Hero9 Black, et ceux jusqu’à une qualité vidéo de 5,3K en 30 FPS ou 4K en 60 FPS. Concernant les autres caractéristiques, on retrouve une fiche technique assez similaire à la génération précédente. Ainsi, la GoPro Hero10 Black arbore à l’arrière un écran tactile de 2,27 pouces et un autre de 1,4 pouce à l’avant. Pour finir, l’action cam profite toujours d’une étanchéité jusqu’à 10 m de profondeur et d’une batterie de 1 720 mAh.

La nouvelle action cam de GoPro est d’ores et déjà disponible à l’achat. Sans abonnement, la GoPro HERO10 Black affiche un prix de 529,99 €, contre 429,98 € avec un abonnement GoPro d’un an. Avec le kit trépide + pince + batterie + carte mémoire, elle est affichée au prix de 479,98 € pour les abonnées GoPro, ou 579,99 € sans abonnement.