Les MacBook Pro Mini-Led sortiront bien dans les temps cet automne

Les nouveaux MacBook Pro devraient sortir dans les délais, malgré la pénurie mondiale de puces qui affecte l’ensemble du secteur.

Pas de retard pour les MacBook Pro attendus pour cet automne

Les nouveaux iPhone et Apple Watch devraient être annoncés le 14 septembre, mais ce ne sont pas les seuls produits Apple attendus pour cet automne. Si les pénuries de composants pouvaient laisser craindre des retards dans le lancement des nouveaux MacBook Pro, les dernières informations en provenance d’Asie semblent confirmer que les modèles Pro 14 et 16″ seront livrés dans les temps.

La publication rapporte que les expéditions de LED et de composants associées aux partenaires d’assemblage d’Apple concernant les modèles MacBook Pro se déroulent comme prévu. Les nouveaux ordinateurs portables devraient normalement être commercialisés en octobre ou en novembre, comme cela est annoncé depuis quelques semaines maintenant.

Apple avait anticipé

Apple ferait produire quatre millions de MacBook Pro avec un écran Mini-LED pour l’année 2021. C’est plus ou moins similaire aux volumes pour les mises à niveau des précédents MacBook Pro qui ont également connu une sortie pendant l’automne lors des années précédentes.

Plusieurs évolutions dans le design sont également attendues, avec des profils plus fins, et surtout de nouveaux mini écrans LED. Les risques de retard dans le lancement de ces deux modèles étaient principalement liés au manque de puces, mais apparemment Apple a réussi à s’assurer un approvisionnement suffisant en puces pour les deux prochains ordinateurs portables.

De plus, DigiTimes confirme que les livraisons des panneaux mini-LED sont également arrivées à temps et qu’il n’y aura aucun retard dans le lancement du nouveau MacBook Pro prévu entre les mois d’octobre et de novembre.

