Tout savoir sur l’Apple Vision Pro !

Ça y est ! Le casque Apple Vision Pro est sorti en début février. Ce casque de réalité virtuelle/réalité augmentée (VR/AR) ou réalité mixte promet des fonctionnalités innovantes à un prix prohibitif. Depuis sa sortie, ce casque qualifié d’ « ordinateur spatial » a fait couler beaucoup d’encres. Faisons un tour d’horizon de cette révolution signée Apple.

C’est quoi ce casque Vision Pro d’Apple ?

Le Vision Pro est un casque de réalité mixte entièrement autonome. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de le lier à un ordinateur ou de l’utiliser avec un smartphone. En portant ce casque, l’utilisateur peut s’immerger à 360° dans un monde VR. De même, il est aussi possible de superposer l’interface du casque avec notre environnement en mode réalité augmentée.

D’ailleurs, le casque embarque la molette « Digital Crown » pour régler l’intensité de la réalité virtuelle. En l’actionnant, il est possible de rendre les applications plus ou moins transparentes pour les superposer à l’extérieur en réalité augmentée.

La fiche technique de l’Apple Vision Pro !

Au niveau de son design, le casque Vision Pro présente d’un châssis incurvé, coulé dans un alliage d’aluminium. Ce châssis est surmonté d’une pièce de verre laminée qui permet à de nombreux capteurs de voir le monde extérieur.

D’un point de vue général, ce casque d’Apple ressemble à des lunettes de ski futuristes. Il est constitué d’un écran bombé vers l’avant, maintenu par des sangles qui se placent à l’arrière du crâne. Le cadre en aluminium maintient l’ensemble. Le casque pèse entre 453 et 680 grammes.

Quant à sa batterie, la pile est reliée au casque par un câble propriétaire qu’il suffit de mettre dans sa poche. La batterie externe du Vision Pro peut tenir jusqu’à deux heures d’affilée sans être rechargée.

Sans plus attendre, découvrons la fiche technique de l’Apple Vision Pro.

Ses écrans

L’Apple Vision Pro est doté de deux écrans micro-OLED en 4K conçus par Sony. Il y a donc un écran pour chaque œil et ces écrans affichent 23 millions de pixels. La luminosité peut atteindre 5.000 nits pour rendre les applications opaques quand il faut les mettre en superposition à l’environnement de l’utilisateur. Le taux de rafraîchissement atteint les 90 images par seconde.

Un mode à 96 Hz et un mode 100 Hz sont disponibles pour les contenus les plus gourmands. La lecture des vidéos est, quant à elle, proposée avec une cadence de 24 à 30 images par seconde. De même, l’Apple Vision Pro peut supporter de nombreux formats de contenus comme EVC, MV-HEVC, H.264, HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG.

Que dire sur les performances de ce casque ?

Le Vision Pro est alimenté par une puce M2, que l’on retrouve sur les MacBook Pro et MacBook Air. Mais ce n’est pas tout ! Le casque comporte également une autre puce : la R1, Cette nouvelle puce est dédiée à la gestion du flux capturé par les caméras embarquées. Voyons cela de plus près.

Les caractéristiques de la puce M2

La puce M2 est un processeur à 8 cœurs dont quatre à haute efficacité énergique et quatre dédiés aux performances de haut niveau. Elle embarque également une carte graphique à dix cœurs, Elle comporte également un Neural Engine (un processeur spécial) à 16 cœurs qui améliore la puissance de calcul et, enfin, elle est dotée de 16 Go de mémoire vive.

Les caractéristiques de la puce R1

Du côté de la puce R1, celle-ci affiche seulement 12 millisecondes de latence, ce qui selon Apple, est une vitesse de l’ordre de celle de la lumière. De plus, la vitesse de la bande passante de mémoire est de 256 Go par seconde.

Des capteurs à gogo

Au niveau des capteurs, l’Apple Vision Pro comporte :

6 microphones avec beamforming directionnel

12 caméras avec ouverture f/2.2, 12 millimètres pour la taille de l’objectif et 6.5 mégapixels stéréo

un objectif TrueDepth

un radar LiDAR

un capteur de luminosité ambiante

5 capteurs qui suivent les mouvements des mains

Il faut savoir que le Vision Pro scanne l’iris pour authentifier les paiements et modéliser l’environnement de l’utilisateur en trois dimensions pour diffuser le son Audio spatial adapté. La musique provient directement de deux haut-parleurs installés sur les branches de la monture.

La capacité de stockage

Au niveau de la capacité de stockage de l’Apple Vision Pro, Apple propose pour le moment trois options : 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage.

Quid de l’autonomie ?

Apple a annoncé une autonomie de 2 heures en usage général et de 2h30 en lecture vidéo. La batterie possède une capacité de 35.9 Wh.

À quoi sert ce casque ?

Il y a principalement trois manières d’utiliser l’Apple Vision Pro :

L’Apple Vision Pro peut remplacer votre ordinateur

En effet, ce casque de réalité mixte peut remplacer votre ordinateur et vos moniteurs externes. Le Vision Pro peut effectivement générer autant de bureaux et d’écrans virtuels que nécessaires à l’utilisateur. Il peut également lancer les mêmes applications que celles accessibles sur un ordinateur Mac.

Pour jouer à des jeux vidéo

Plusieurs studios proposent déjà des titres en VR jouables sur le casque Apple Vision Pro via Apple Arcade.

Transformer le salon en salle de cinéma

Avec le casque Vision Pro, vous pourrez vous passer de vidéoprojecteur. Ce casque permet effectivement de transformer votre salon en salle de cinéma et de regarder des films en 4K.

Actuellement, le casque peut se contrôler de trois manières : avec les yeux, avec la voix et avec les mains.

Au niveau visuel, le casque Vision Pro est doté de la technologie de suivi du regard ce qui remplace le pointeur de la souris. Les mouvements sont retranscrits de manière sécurisée, chiffrée et confidentielle sur les sites visités.

Pour la voix, le Vision Pro prend en charge la dictée vocale. Cela permet ainsi de se passer de clavier.

Enfin, au niveau des mains, le casque peut se contrôler avec le Digital Crown que l’utilisateur peut tourner dans un sens ou dans l’autre selon ses besoins en VR ou AR. Par ailleurs, une autre molette est disponible sur le côté pour resserrer le bandeau maintenant le dispositif sur la tête. Il reste néanmoins possible d’utiliser un clavier, une souris ou un trackpad au besoin car ces accessoires restent compatibles avec le casque.

Quelles sont les applications disponibles sur l’Apple Vision Pro ?

Plusieurs applications sont déjà disponibles pour le casque d’Apple. La plupart de ces applications sont natives mais l’App Store permet également des applications développées par des développeurs tiers.

Du côté d’Apple, le géant à la pomme a inclus Apple Music, Apple TV et des jeux payants avec Apple Arcade. Il a également intégré des applications destinées aux professionnels comme Keynote, Freeform, Numbers ou encore Final Cut Pro.

Du côté des applications tierces, l’utilisateur pourra trouver des applications de streaming comme Disney Plus, ou encore la suite Microsoft Office parmi les outils de productivité, sans oublier les nombreux jeux disponibles.

Quel est le prix du casque Vision Pro d’Apple ?

Disponible depuis le 2 février 2024 dans tous les Apple Store américains, le prix de l’Apple Vision Pro débute à 3.499 dollars aux États-Unis.