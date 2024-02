Nintendo accuse les créateurs du logiciel Yuzu de piratage à une échelle colossale

Nintendo a récemment intenté une action en justice contre les créateurs d’un émulateur Switch populaire appelé Yuzu. Pour information, cet émulateur Switch permet aux utilisateurs de jouer à des jeux développés pour la plateforme sur PC et sur des appareils Android.

Dans sa plainte, la société a indiqué que Yuzu violait les dispositions anti-contournement et anti-trafic du Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Nintendo avait expliqué que ses jeux embarquaient un système de cryptage et d’autres fonctionnalités pour empêcher les joueurs de jouer à des jeux copiés/piratés.

Pourtant, Yuzu peut contourner ces mesures de sécurité et décrypter les jeux Nintendo. La société souligne effectivement que:

Sans le décryptage par Yuzu du cryptage de Nintendo, les copies non autorisées des jeux ne pourraient pas être jouées sur des PC ou des appareils Android.

Yuzu a permis aux joueurs de contourner les mesures de protection de Nintendo

Nintendo ajoute qu’en vertu du DMCA, il est illégal de « contourner les mesures technologiques établies par les titulaires de droits d’auteur pour se protéger contre l’accès illégal et la copie d’œuvres protégés ». Le développeur souligne également que le fait de distribuer des « logiciels destinés principalement à contourner les mesures technologiques » constitue un trafic illicite. Nintendo accuse ainsi les concepteurs de Yuzu de faciliter le piratage à une échelle colossale.

Par ailleurs, Nintendo a illustré ses propos en révélant que la distribution illégale du jeu The Legend of Zelda : Tears of Kingdom une semaine et demie avant sa sortie officielle. En effet, il y a eu plus d’un million de téléchargements du jeu sur des sites Web piratés qui indiquaient que les joueurs peuvent y jouer via Yuzu.

Le logiciel Yuzu pourrait ne plus exister

D’ailleurs, les créateurs de Yuzu se seraient aussi faits de l’argent grâce à l’émulateur en recevant 30.000 dollars par mois de la part des supporters Patreon. Ils auraient également gagné environ 50.000 dollars grâce à la version payante de leur logiciel sur Google Play.

Avec ce procès, Nintendo espère donc mettre fin aux activités des créateurs de Yuzu et du logiciel. L’entreprise a également demandé une « réparation équitable et des dommages-intérêts » dont le montant reste pour le moment inconnu.