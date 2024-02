Apple pourrait recevoir une amende de 500 millions d’euros de l’Union européenne

Le Financial Times a récemment publié un rapport. Ce dernier indique que la Commission européenne pourrait infliger une amende de 500 millions d’euros à Apple. Elle sera prononcée dans le cadre du règlement de l’affaire portée par Spotify devant la justice en 2019.

Apple est accusé d’avoir fait du tort aux applications de streaming musical rivales

En fait, l’Union européenne estime qu’Apple a appliqué une politique anticoncurrentielle de l’App Store sur le marché du streaming musical. Plus précisément, la firme à la pomme aurait empêché les applications comme Spotify d’informer les clients sur d’autres moyens de s’abonner à leurs services. Et ce, dans le but d’échapper à la commission qu’Apple applique sur les achats intégrés.

L’Union européenne a alors mené son enquête sur les impacts de la politique de l’App Store sur le streaming musical. Elle en a tiré que la commission imposée par Apple et le fait de restreindre les applications à ne pas proposer aux utilisateurs d’autres moyens de paiement ont donné un avantage anticoncurrentiel à Apple Music.

La décision de l’UE tombera d’ici peu

L’Union européenne n’obligera peut-être pas Apple à autoriser d’autres moyens de paiement dans l’application. Cependant, elle exigera que les développeurs d’applications de streaming musical puissent librement se connecter à leur site Web pour s’abonner en ligne. Les prix y sont plus bas étant donné qu’il n’y a pas de frais de commission d’Apple.

En tout cas, la décision de l’UE sur l’affaire du streaming musical devrait officiellement sortir dans les semaines à venir.