Xbox : Nouveaux jeux inédits au Game Pass arrivent !

La communauté des gamers est sur le qui-vive ! Xbox exalte les joueurs avec l’annonce de nouveaux jeux qui vont débarquer sur la plateforme Xbox Game Pass. Alors, préparez-vous pour une aventure immersive au cœur de divers univers captivants.

Toujours plus de jeux dans le Xbox Game Pass

Xbox soulève le voile sur les pépites vidéoludiques qui vont bientôt enrichir le catalogue du Xbox Game Pass. Parmi ces merveilles, retrouvez le classique Return to Grace, qui vous invite à explorer un décor futuriste influencé par les années 60, et Tales of Arise, un voyage passionnant dans un monde fantastique où vous aurez pour mission de libérer les terres de Dahna de l’oppression de Rena. Ces deux jeux sont disponibles dès maintenant sur Console, PC, et Cloud.

Et ce n’est pas tout ! Attendu avec impatience, Maneater sera disponible à partir du 27 février. Les amateurs de sensations fortes se réjouiront de la possibilité de semer le chaos dans les eaux sombres de ce jeu haletant.

La liste complète des nouveautés

En plus des titres mentionnés, divers autres chefs-d’œuvre vidéoludiques vont s’ajouter à l’arsenal du Xbox Game Pass:

Bluey: The Videogame (Cloud, Console et PC) – le 22 février

Madden NFL 24 (Cloud) – le 27 février

Indivisible (Cloud, Console et PC) – le 28 février

Space Engineers (Cloud, Console et PC) – le 29 février

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console et PC) – le 5 mars

Les amoureux de jeux vidéo, êtes-vous prêts pour ces aventures extraordinaires ?