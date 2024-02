Anker : Un aperçu du futur au Mobile World Congress (MWC)

L’innovation ne dort jamais et la prochaine étape majeure du monde des gadgets est en route, fournissant de nouvelles fonctionnalités améliorées dans le secteur des chargeurs sans fil et des batteries externes. Anker, un leader mondial de l’électronique, présentera bientôt ses dernières avancées au MWC 2024 à Barcelone.

A l’avant-garde de l’innovation technologique

Lors des événements Pepcom et Showstoppers, Anker dévoilera ses nouveaux chargeurs sans fil rapide et magnétique Anker MagGo, ainsi que ses batteries externes de dernière génération. Un point à souligner est que ces appareils sont parmi les premiers à recevoir la certification Qi2 du Wireless Power Consortium (WPC).

Cet ajout à l’arsenal d’Anker offre plus qu’un simple matériel innovant. En effet, Anker a baptisé sa nouvelle gamme MagGo comme l’une des premières à être certifiée Qi2 et compatible avec MagSafe. Cela signifie qu’elle assure le verrouillage sécurisé des iPhone, offrant ainsi une expérience de charge optimale.

Engagement d’Anker envers la durabilité

Mais cela ne s’arrête pas simplement à l’électronique grand public. La marque s’engage également fortement en faveur de la durabilité et de l’énergie renouvelable. Cela est évident dans leurs prises de courant murales, chargeurs sans fil, batteries ou les panneaux solaires.

S’inscrivant dans cette dynamique durable, Anker a mis en place son programme « Re[Charge] the Future » avec l’engagement de produire des produits plus durables et de réduire son utilisation de plastique. Pour en savoir plus sur cette initiative et les produits , vous pouvez consulter leur site web anker.com/fr.

Pour rester à jour avec les dernières innovations en technologie et énergie renouvelable, n’oubliez pas de suivre l’actualité. Alors, prêts pour un futur plus éclairé et durable ? Partagez avec nous vos attentes et restez connecté pour connaître toutes les dernières nouvelles et tendances technologiques.