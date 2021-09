Xbox Series X|S : le Dolby Vision est maintenant disponible sur les consoles

Une nouvelle amélioration vient encore toucher les consoles next-gen de Microsoft. La firme américaine vient en effet d’annoncer que le Dolby Vision était désormais disponible sur les Xbox Series X|S. Cette nouvelle signifie notamment que les joueurs pourront profiter d’une meilleure qualité d’image sur les téléviseurs et jeux vidéo compatibles avec cette technologie d’affichage.

Le Dolby Vision est disponible sur les Xbox Series X|S

Dès leur lancement, les Xbox Series X|S ont profité de la technologie Dolby Vision, mais uniquement concernant les films, séries et autres productions cinématographiques. Désormais, c’est au tour des jeux d’y passer. Il faut tout de même que vous disposiez d’un écran compatible avec cette technologie pour pouvoir profiter de cet avantage. Pour rappel, le Dolby Vision rassemble plusieurs normes HDR afin d’offrir une meilleure qualité d’affichage avec des couleurs plus vives et contrastées.

Maintenant que la bonne nouvelle, la question est de savoir quels jeux vidéo disponible sur Xbox Series X|S sont compatibles avec le Dolby Vision. La prise en charge de cette technologie ne concerne pour le moment qu’une dizaine de jeux : F1 2021, Psychonauts 2, Microsoft Flight Simulator, Gears 5, Borderlands 3, Immortals Fenyx Rising, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Call of Duty : Black Ops Cold War, DIRT 5 et Metro Exodus. À terme, Microsoft souligne dans son communiqué que plus de 100 jeux seront bientôt optimisés Dolby Vision. On peut par exemple penser à Halo Infinite par exemple, qui tirera pleinement parti de cette technologie dès son lancement.

En plus de cela, la pléthore de jeux HRD10 et Auto HDR vont aussi pouvoir bénéficier d’une qualité d’image supérieure grâce au Dolby Vision sur Xbox Series X|S. Microsoft annonce aussi que ses consoles next-gen viendront automatiquement améliorer le rendu de vos jeux afin d’offrir une expérience « riche et immersive inégalée par toute autre console de jeu ». Pour terminer, la firme conseille l’activation de l’Auto Low Latency Mode sur les téléviseurs compatibles pour profiter d’une expérience optimale de la technologie Dolby Vision.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre actualité Xbox : le cloud gaming arrive en bêta sur les Series X|S et One !