L’iPhone 13 Pro Max profite d’une charge plus rapide

Après bientôt une semaine de commercialisation, l’iPhone 13 Pro Max vient de révéler un de ses tout nouveaux secrets. D’après les tests de ChargerLAB, ce modèle pourrait se charger plus rapidement que les générations précédentes. Dans les détails, le smartphone d’Apple serait compatible avec la charge rapide 27 W, contre 22 W pour l’iPhone 12 Pro Max.

De la charge plus rapide sur l’iPhone 13 Pro Max

Avec des performances graphiques supérieures aux générations précédentes et un écran 120 Hz pas encore exploitable pour les développeurs tiers, l’iPhone 13 Pro Max refait parler de lui aujourd’hui. Déjà reconnu comme un monstre au niveau de l’autonomie, le smartphone profiterait d’une autre corde à son arc : une vitesse de charge améliorée par rapport à l’iPhone 12 Pro Max.

D’après les récents tests menés par ChargerLAB et dévoilés en vidéo sur YouTube, le smartphone le plus haut de gamme de cette année chez Apple supporterait la charge rapide jusqu’à 27 W lorsqu’un adaptateur secteur USB-C de 30 W ou plus est utilisé. Cependant, cette puissance n’est pas maintenue durant tout le cycle de charge. Cela est cependant suffisant pour dire que l’iPhone 13 Pro Max charge plus rapidement que son prédécesseur, n’étant compatible qu’avec la charge 22 W.

Au niveau de la charge, rappelons tout de même que selon Apple, les iPhone peuvent être rechargés à 50 % en seulement 30 minutes environ. Une heure supplémentaire permet ensuite de terminer une charge complète. Pour charger son nouveau smartphone Apple, la firme américaine recommande toujours son adaptateur secteur 20 W, notamment proposé à 25 € sur Amazon. Si vous souhaitez aller plus loin et avoisiner la puissance de charge 27 W de l’iPhone 13 Pro Max, il faudra passer au chargeur 30 W de chez Apple par exemple.

