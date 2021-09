Withings dévoile la ScanWatch Horizon, une nouvelle montre connectée hybride

Ce mercredi 29 septembre, Withings vient d’annoncer la Scanwatch Horizon. À travers cette version revisitée de sa montre hybride, le constructeur français vient notamment offrir un tout nouveau design à la ScanWatch, avec toujours les mêmes fonctionnalités de santé.

Quoi de neuf avec la ScanWatch Horizon de Withings ?

Près d’un an après la sortie de la ScanWatch, déclinée notamment dans une version Rose Gold en juillet, Withings vient de présenter une toute nouvelle itération : la ScanWatch Horizon. Cependant, cette dernière vient profiter de changements conséquents par rapport à ses prédécesseurs au niveau du design.

Pour arriver à ce nouveau design, Withings a fait appel au cabinet de design Elium Studio. Parmi les gros ajouts, on peut par exemple citer l’ajout d’une lunette rotative. On retrouve ensuite la traditionnelle couronne rotative pour naviguer dans les menus de la montre connectée. La lunette permettra d’ailleurs de tourner les aiguilles de la montre dans le sens inverse, mais aussi servir d’électrode pour la fonction d’électrocardiogramme.

Le nouveau design offre aussi une meilleure étanchéité. La Withings ScanWatch Horizon vient en effet passer à 10 ATM. Cela signifie qu’elle supporte une immersion jusqu’à 100 m de profondeur. Pour finir sur cette partie, sachez que des index luminescents sont désormais présents sur le cadran et les aiguilles afin de faciliter la lecture de l’heure en cas de faible luminosité.

Du côté des fonctionnalités, on retrouve la même fiche technique que la ScanWatch de Withings : écran PMOLED monochrome, mesure du rythme cardiaque et de la saturation en oxygène du sang, une fonction électrocardiogramme et un suivi du sommeil. L’autonomie reste de son côté à 30 jours.

La Withings ScanWatch Horizon est d’ores et déjà disponible en deux coloris, bleu ou vert, à un prix de 499,95 €.

