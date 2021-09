Le gouvernement coréen soutient activement les PME TIC à l’étranger

Le ministère des Sciences et des TIC de Corée et l’Association coréenne ont organisé la réunion du World Online TIC Show (WOW) 2021. L’objectif est de soutenir l’entrée sur le marché à l’étranger des PME du secteur des TIC qui rencontrent des difficultés dans le développement de voies de commercialisation en raison de la prolongation du COVID-19.

Plus de 80 PME coréennes des TIC et 62 acheteurs de 29 pays, dont les États-Unis, le Brésil, la Belgique, la Chine et le Vietnam, ont assisté à la réunion d’affaires qui s’est tenue les 15 et 16 septembre en utilisant la plateforme WOW. La plate-forme est une plate-forme d’exposition en ligne pour aider les entreprises nationales de TIC à pénétrer les marchés étrangers et à développer leurs exportations dans les moments difficiles qui ont suivi la pandémie de COVID-19.

Salon des PME TIC en ligne et physique

La réunion s’est tenue en ligne et hors ligne simultanément sur le site du COEX. Pour les entreprises qui n’ont pas pu assister au salon, un service de consultation en ligne a été proposé sous la forme d’une visioconférence à trois avec les acheteurs et les interprètes.

Pour réaliser le contrat d’exportation réussi des entreprises participantes, une enquête de demande préalable a été menée pour la mise en relation des entreprises avec les acheteurs. De plus, pour pallier les limites du format sans contact de cet événement, un annuaire des produits des entreprises participantes a été réalisé et distribué aux acheteurs afin de fournir suffisamment d’informations sur les entreprises. De plus, les PME participantes ont eu la possibilité de recevoir des services professionnels de conseil en commerce et en RI afin de les aider à résoudre leurs difficultés actuelles.

Grâce à la foire, non seulement des conseils à l’exportation à l’échelle de 57 millions de dollars américains ont été effectués, mais certaines entreprises ont également conclu des protocoles d’accord. Par exemple, More Dream Inc. a conclu un protocole d’accord de 50 000 USD avec MAIZA Tech de Malaisie pour exporter la technologie de clavier multilingue pour smartphones. D’autres sociétés, dont Hurien et HelloFactory, sont également en train de discuter positivement pour conclure des protocoles d’accord avec des acheteurs étrangers.

Nous continuerons à nous efforcer d’aider les entreprises à obtenir des résultats substantiels grâce à un soutien et un suivi systématiques de la gestion, par exemple en organisant la deuxième foire à l’exportation en novembre ciblant les entreprises qui sont très susceptibles de remporter des commandes. Un responsable KAIT

