Xbox : le cloud gaming arrive en bêta sur les Series X|S et One

Microsoft n’a pas fini de déployer son service de jeux vidéo dans le cloud. La firme américaine vient en effet de débuter le déploiement du Xbox Cloud Gaming sur ses consoles Series X|S et One. La fonctionnalité est pour le moment uniquement disponible en bêta pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate.

Le Xbox Cloud Gaming arrive enfin sur console

Petit à petit, Microsoft rend accessible son service de cloud gaming à plus de joueurs. Après une mise à jour de septembre pleine de nouveautés pour ses Xbox, la firme de Redmond revient ainsi avec le Xbox Cloud Gaming. L’optimisation étant terminée pour l’application Xbox pour les PC Windows, il est ainsi temps de s’attaquer aux Xbox Series X|S et One.

En effet, les membres du programme Xbox Insider ont désormais l’opportunité de s’adonner au cloud gaming sur leurs consoles Xbox. Dans les détails, les utilisateurs concernés sont ceux se trouvant dans le canal Alpha Skip Ahead. Grâce à leur abonnement Game Pass Ultimate, une nouvelle option vient ainsi s’ajouter afin de pouvoir lancer des jeux sans installation, mais directement dans le cloud. Tout le monde ne pourra cependant pas en profiter pour le moment, Microsoft préfère en effet déployer progressivement la fonctionnalité à ses Insiders.

Dans son billet de blog, Microsoft dévoile que pour accéder au cloud gaming sur Xbox, il suffit de se rendre dans Mes jeux et applications> Bibliothèque complète> Xbox Game Pass et définir le filtre sur « Cloud gaming ». La firme souligne que l’arrivée du service vous permettra d’économiser de l’espace sur votre disque dur, mais aussi de « lancer rapidement dans des sessions multijoueurs en ligne avec vos amis en vous permettant de jouer aux jeux Xbox Game Pass sans avoir à attendre une installation« .

