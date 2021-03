Les visioconférences : Des effets néfastes sur la santé

Les visioconférences se sont vues envolées de par la période du Covid-19. En effet, à cause de cela la population a dû s’adapter et a donc utilisé constamment le télétravail. De ce fait, une équipe de chercheurs en psychologie de l’université de Stanford a décidé de mener leur enquête à propos de ces dernières et de leurs risques. Les problèmes identifiés sont au nombre de 4.

Pour vous situer dans le contexte, cette étude a été réalisée du fait que de nombreux salariés étaient victimes d’un certain malaise concernant l’utilisation excessive des visioconférences. Et des problèmes qui en découlent autant du point de vue psychologique qu’émotionnelle. Les Anglais y ont même trouvé un terme à cela qui est la » zoom fatigue ».

BANDEAU PUBLICITE

L’un des premiers problèmes est assez anodin puisqu’il s’agit de la quantité excessive de contacts oculaires causés par ces réunions. Selon les chercheurs, le nombre de contacts visuel est trop important et n’est en aucun cas naturel. En tout cas ce n’est pas du tout la même chose qu’en situation réelle. Puisque dans une réunion banale, chaque individu peut regarder ailleurs, noter quelque chose ou encore détourner le regard. Sauf que dans une réunion en distanciée tout le monde regarde tout le monde et cela pose problème. Même lorsque ne vous parler pas vous êtes observé, et cela est oppressant. Ainsi ce genre de situation peut causer des phases de stress intenses pour l’individu.

Le sentiment de se voir en permanence

Le deuxième problème lié à l’utilisation excessive des visioconférences, c’est le fait de se voir en permanence avec le retour caméra. L’humain n’est pas habitué à cela et n’en a aucunement besoin, il en est même néfaste pour lui. Pour appuyer ces propos, un chercheur explique cette situation absurde que s’inflige l’individu : « Dans le monde réel, si quelqu’un vous suivait constamment avec un miroir – de telle sorte que quand vous parlez à des gens, prenez des décisions, donnez votre avis, vous vous voyez dans le miroir, ce serait tout bonnement fou. Personne ne le ferait jamais ». Cette utilisation intensive pourrait même influencer le regard que vous avez sur vous-même en vous rendant plus critique explique le chercheur Jeremy Bailenson. Évidemment pour parer cela vous avez juste à désactiver la vignette de votre retour caméra.

Publicité

Une restriction de mobilité

Ceci est le troisième problème concernant les visioconférences, la restriction de mobilité. En effet, pendant une visioconférence nous ne pouvons pas nous déplacer plus loin que les limites de la caméra. De ce fait, l’Homme est obligé de respecter ses restrictions et ainsi cela provoque une sorte de blocage spirituelle et une situation oppressante également. Une solution s’oppose à ce blocage, il serait plus judicieux d’installer une caméra externe pour votre bon fonctionnement spirituel.

Le problème de la gestuelle

Finalement, l’un des plus gros problèmes de cette utilisation à propos des visioconférences, c’est le fait que votre cerveau doit se concentrer encore plus sur les signaux envoyés. Par exemple, lors d’une simple conversation avec un individu, la compréhension des gestes et de la communication non verbales sont instantanées. En d’autres termes, le cerveau les assimile directement. Cependant, lors de visioconférences, il est difficile d’émettre ou de percevoir ces différents gestes pour notre cerveau, voire de les comprendre. Pour éviter ses désagréments, les chercheurs préconisent de faire des pauses entre ces dernières. Afin d’empêcher votre cerveau de surchauffer…