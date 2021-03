Google Maps affiche les centres de vaccination en France

Google Maps poursuit l’amélioration de ses services pour être plus utile en cette période de pandémie. Après avoir renseigné sur les centres de dépistages du COVID-19 installés en France, l’application de localisation de la Firme de Mountain View affiche désormais tous les centres de vaccination contre le virus implantés dans l’hexagone. Ces utilisateurs qui souhaitent se faire vacciner n’auront plus à se peiner dans les recherches.

Google Maps localise les centres de vaccination en France

Google rend la recherche des centres de vaccination contre le coronavirus beaucoup plus facile sur son application. En effet, les utilisateurs de Google Maps ont désormais la possibilité de retrouver tous les lieux abritant des équipes de vaccination aux alentours de leur habitation. Ils pourront donc, s’il le souhaite, se rendre dans le centre le plus proche pour se faire inoculer le vaccin et bénéficier de l’immunité requise contre la maladie. Il leur faudra simplement introduire une requête dans le navigateur Google sur leur téléphone mobile pour que l’application de localisation s’occupe du reste. Cette dernière affichera, sur le smartphone, une liste exhaustive des centres où ils pourront se faire vacciner avec des précisions sur les horaires d’ouverture. Pour être plus complet, l’application informe sur toute l’actualité de la vaccination (tranches d’âges concernées, effets secondaires éventuels et statistiques).

BANDEAU PUBLICITE

Google se met au service de la riposte contre le COVID-19

Mettre toutes les informations liées aux centres de vaccination contre la COVID-19 à la disposition de la population via son application de localisation est une initiative salutaire et plus qu’opportune de la part de Google. En effet, elle pourrait contribuer activement à la riposte engagée par le gouvernement français face à la résurgence des cas de la maladie. D’ailleurs, cela servirait à répondre plus efficacement aux requêtes concernant les vaccins qui ont vu leur nombre multiplié par cinq (05) depuis le début de l’année. Ce nouveau service de Google Maps, autre fruit de la bonne collaboration entre la Firme de Mountain View l’exécutif français, transmet des données fiables et en temps réel. On espère que ces dernières inciteront davantage de personnes à se faire vacciner.

Publicité