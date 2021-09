WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur certains smartphones

WhatsApp va cesser de fonctionner sur certains smartphones dès le 1er novembre 2021. Une quarantaine de smartphones est concernée, le vôtre en fait-il partie ? Réponse dans cet article !

WhatsApp abandonne certains smartphones

Comme toutes les applications, WhatsApp est régulièrement mise à jour, et peut cesser de fonctionner sur certains téléphones. En fait, ces nouvelles versions accompagnent les changements chez les systèmes d’exploitation (OS) des différents appareils, smartphones comme iPhone. Naturellement, les plus anciens sont de moins en moins utilisés, et WhatsApp les délaissent au fur et à mesure, pour ne pas continuer à travailler sur des versions obsolètes, et de plus en plus compliquées à sécuriser.

Voilà pourquoi dès le 1er novembre prochain, de nombreux téléphones, utilisant les versions antérieures à Android 4.1 et iOS 10, ne pourront plus fonctionner correctement sur WhatsApp.

Quels smartphones sont concernés ?

Voici les smartphones qui ne supporteront plus WhatsApp à compter du 1er novembre :

Apple : iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE

: iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE Samsung : Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2

: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core et Galaxy Ace 2 LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD, 4X HD et Optimus F3Q

: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD, 4X HD et Optimus F3Q ZTE : Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Grand Memo

: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 et Grand Memo Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2

: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S et Ascend D2 Sony : Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S

: Xperia Miro, Sony Xperia Neo L et Xperia Arc S Autres : Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 et THL W8

Pour certains des téléphones listés ci-dessus, il suffit d’installer une version plus récente du système d’exploitation pour continuer à utiliser WhatsApp sans problème. On pense notamment aux iPhone SE et 6S. Les anciens iPhone sont en effet compatibles avec la mise à jour iOS 14, ainsi qu’avec la future mise à jour iOS 15.

