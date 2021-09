WhatsApp : les réactions aux messages arrivent bientôt

La fonctionnalité qui permettra de réagir à des messages WhatsApp avec des emojis est prévue pour une prochaine mise à jour. De plus, l’application pourrait voir son design revu.

Réagir aux messages WhatsApp sera bientôt possible

Avec Twitter, Facebook, Messenger, Slack ou encore même iMessage chez Apple, nous avons souvent pris l’habitude de réagir aux messages. Que ce soit ceux de nos amis, des informations, une pensée ou autre, tout est désormais sujet à approbation via un like ou un emoji. Et finalement, lorsqu’on ne peut pas réagir à un message dans une discussion, on est parfois un peu frustré… Mais WhatsApp pourrait suivre la tendance et proposer également cette fonctionnalité.

En effet, le site WABetaInfo montre le premier visuel de cette fonctionnalité. Comme attendu, on peut voir une bulle supplémentaire sous le message avec différentes réactions. Pour le moment, on ne sait pas combien d’emojis pourront être utilisés, mais on aura le droit au classique smiley qui sourit, au smiley étonné et au smiley pas content…

Il convient également de mentionner que les réactions aux messages ne sont pas anonymes. Tous les participants à la discussion pourront voir qui a réagi à un message et l’emoji avec lequel vous avez réagi. Vous devrez donc faire preuve de prudence si vous envisagez de réagir à des messages dans des discussions de groupe sérieuses.

Encore en phase de test

Il est intéressant de noter qu’à ce stade de développement, il est possible de réagir à un message sur WhatsApp en utilisant plusieurs emojis. Comme vous pouvez le voir dans l’image partagée par WABetaInfo, un message dans une discussion avec un compte professionnel a un total de 7 réactions. Cependant, il est fort probable que WhatsApp limite le nombre de réactions d’une seule personne dans un message à une seule — tout comme les réactions des messages Facebook et Instagram.

De plus, il semble que vous puissiez choisir entre tous les emojis pris en charge que WhatsApp a à offrir. De cette façon, vous pouvez facilement exprimer ce que vous ressentez, contrairement à Twitter où les options de réaction des emoji sont limitées et où vous ne pouvez même pas réagir en colère aux messages.

Ces réactions sont actuellement disponibles pour les utilisateurs de la version bêta et tous les autres devraient y avoir le droit d’ici quelques jours ou quelques semaines aussi bien sur Android que sur iOS.

