Test – LG 65G1 : que vaut la nouvelle gamme TV G1 ?

Avec la LG 65G1, la marque coréenne intègre sa toute nouvelle dalle OLED haute luminosité. LG promet une smart TV plus lumineuse avec en prime un nouveau processeur et sa dernière version du système d’exploitation webOS. Cette montée en gamme promet une Smart TV haut de gamme, accès sur le cinéma et le gaming.

Fiche technique

Nom du téléviseur LG 65G1 Taille (diagonale) 65 pouces – 165 cm (disponible en 55 et 75 pouces) Définition 3840 x 2160 pixels

Ultra HD 4K Fluidité Dalle 100Hz • Traitement 200Hz (TruMotion / OLED Motion Pro) Système audio 4.2 de 60 W RMS Tuner TNT • Satellite • Câble Technologies Cinema HDR (HDR10, HDR HLG, HGiG, Dolby Vision IQ)

FreeSync

Compatible G-Sync TV Connectée Navigateur Internet

Wi-Fi

Bluetooth

AirPlay 2

Homekit / Home Dashboard Connectiques USB 2.0 type A x3

HDMI 2.1 x4

Antenne TV (x2)

Casque Stéréo (x1) et Optique Numérique (x1)

Ethernet

NFC Smart TV Smart TV, contrôle vocal

Lecteur multimédia

Enregistreur avec Timeshift Prix 2.499 €

Un design élégant et raffiné

Dès la lecture de la fiche technique et de ses caractéristiques, on découvre une Smart TV prometteuse et remarquable. Avec son design élégant, son écran ultra plat, ses bordures quasi inexistantes, la LG 65G1 est raffinée.

Tout d’abord, la LG 65G1 embarque la nouvelle dalle OLED 10 bits. Avec une dimension de 65 pouces, soit 165 cm, (existant en 55 et 75 pouces) et une résolution Ultra HD, 3840 x 2160 pixels, la marque promet une efficacité lumineuse améliorée. La marque coréenne ajoute son nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 AI. Plus léger, et surtout, dotée de l’intelligence artificielle, LG souhaite améliorer la détection des contenus, et promet un gain de puissance d’environ 15%. À cela s’ajoute le menu Game Optimizer regroupant les informations relatives au jeu vidéo, la dernière version de son logiciel webOS 6.0 et sa nouvelle télécommande Magic Remote.

Avec cette smart TV, LG fournit un système d’attaches murales qui permet de littéralement coller la G1 au mur. Pour ce qui est du « cable management », la LG 65G1 intègre un système de passage de câbles, ainsi que des caches pour dissimuler le tout. On comprend rapidement que la LG 65G1 est conçue pour être accrochée au mur.

Les pieds de cette Smart TV sont en options, et assez instables lors de l’installation sur un meuble TV.

Du haut de gamme à tous les niveaux

Une Smart TV connectée

Les connectiques sont nombreuses et suffisantes pour connecter de nombreux appareils au téléviseur. Vous aurez 4 ports HDMI 2.1, 3 ports USB 2.0, 2 ports Antenne TV, une sortie audio casque stéréo et une sortie optique Numérique.

Les ports USB sont compatibles HID et permettent le branchement d’une souris, d’un clavier ou d’une manette.

Les ports HDMI permettent un retour du son sur un appareil audio, avec ARC / eARC (HDMI 2). Vous pourrez utiliser une seule télécommande pour plusieurs appareils, grâce au CEC SimpLink. Utiliser un VRR, un ALLM (auto Low Letency Mode), très utile pour une utilisation gaming, du 24 Hz pour avoir une image comme au cinéma. Et surtout, la G1 accepte les flux 4K 120 Hz HFR (également disponible sur le port USB).

Pour ce qui est de l’ergonomie de la télécommande, LG aurait pu faire mieux. La télécommande n’est pas rétroéclairée, et trop basique pour cette gamme de prix.

Pour ce qui est de la connectivité réseau, la G1 dispose de l’Ethernet, de la Wi-Fi, compatible 802.11 ac, du Bluetooth 5.0 et du NFC Magic Tap. Vous pourrez profiter de Miracast, et ainsi diffuser un appareil mobile sur la TV, ainsi que l’AirPlay 2 (pour Apple). Enfin, vous pourrez commander votre TV à distance grâce au AVRCP et profiter du Qualcoom aptX, pour une meilleure qualité du son pendant les transferts.

Le côté gaming est bien mis en avant avec la LG 65G1. Le processeur, la qualité d’image, les différents ports HDMI et USB, accompagnés par de nombreux programmes d’optimisation gaming permettent de profiter de la 4K à 120 Hz sans aucun problème de ralenti.

Une qualité d’image bien présente

La LG 65G1 est équipée du nouveau processeur Alpha 9 IP Gen 4, Quad Core. Avec sa dalle à 100 / 120 Hz, et son traitement additionnel 200 / 240 Hz TruMotion, OLED Motion Pro, la G1 est sans limites.

Avec ses différents traitements HDR, Cinema HDR, HDR 10, Bolby Cision IQ, la G1 présente une optimisation parfaite. Elle pourra ainsi synchroniser l’affichage avec GPU AMD FreeSync, le tout compatible G-Sync validé par NVidia.

LG ne s’est pas arrêté là, puisque la marque propose différentes gestions de luminosité de chaque pixel de sa G1, une gestion de l’image et une sélection automatique de réglages optimum en fonction du contenu. Pour un résultat complet et impressionnant, comme au cinéma.

Vous pourrez opter pour un réglage de l’image automatique, prenant en compte la luminosité de la pièce ainsi que le type d’image (jeu, film, TV, etc), ou alors, personnaliser la Smart TV à volonté. Vous aurez accès à 8 modes d’images, du standard, vif, jeu, football, éco et cinéma, en passant par FilmMaker Mode ou ISF Expert.

Toutes ces technologies prises à part sont très bien. Mais LG les a toutes rassemblées dans une seule et même Smart TV : la LG 65G1.

Avec son épaisseur de 23,1 mm, la LG 65G1 se fond dans le décor. Avec sa nouvelle dalle Oled, l’image est plus nette, plus lumineuse et elle est dotée d’un véritable noir absolu. Le tout est accompagné de couleurs non saturées qui se rapprochent de la réalité.

Une limite à la toute puissance de la LG 65G1 : l’audio

Après avoir brillé par sa qualité d’image et sa connectivité, la G1 déçoit par la limite de son système audio.

Avec un système 4.2, 2 x 10 Watts à l’avant, 2 x 10 Watt surround et 2 x 10 Watt Woofer, pour un total de 60 Watt RMS, la G1 répartit correctement ses sorties sonores. C’est avec l’exploitation de quatre enceintes et deux caissons de basses que ce système délivre toujours un bon son pour un téléviseur. Pourtant, il reste quand même en retrait par rapport à d’autres gammes de LG.

Et c’est avec ces différents traitements audio spécifiques et sa compatibilité Dolby Audio, Dolby Atmos que la G1 maintient sa qualité sonore. Néanmoins, cette qualité est réduite par la finesse du téléviseur. Vous pourrez ressentir un creux entre 3500 Hz et 6000 Hz.

Pourtant, le son produit par la LG 65G1 reste d’une qualité supérieure, avec des bas médiums présents. Le manque se fait ressentir dans les aigus, d’où l’ajout d’une barre de son pour compenser ce petit manque. LG a facilité cet ajout par la compatibilité eARC avec la sortie HDMI 2.1.

Vous pourrez compter sur la fonctionnalité Bluetooth Surround Speaker, et ainsi utiliser des enceintes Bluetooth pour bénéficier d’un système Home Cinema 4.0. Il faudra porter une attention particulière à la qualité des enceintes afin de réduire la latence. Le traitement WISA Sound permet une compatibilité audio et haut-parleurs sans fils Wi-Fi. Le mode Adaptive Sound Control permet la mise à niveau automatique du volume sonore en fonction des différentes sources sonores (changement d’applications ou de films / séries).

Pour conclure, l’expérience sonore procurée par la LG 65G1 est de correcte, mais ne sera jamais à la hauteur d’un système Home Cinéma de qualité.

LG 65G1 et ses fonctionnalités très utiles

Avec ce système d’exploitation WebOS 6.0, la LG 65G1 propose d’un assistant vocal (Google assistant, Alexa ou LG ThinQ), et un contrôle vocal Hands Free Voice Control via la TV ou par la télécommande. Grâce à la fonctionnalité PIP, vous pourrez superposer une image incrustée sur l’image principale.

LG a développé son application LG ThinQ permettant le contrôle de la TV (disponible sur les smartphones Android et iOS). Avec la reconnaissance de langage naturel, AI UX, basée sur l’intelligence artificielle, la LG 65G1 est au capable de reconnaître vos commandes. Une autre fonctionnalité bien pratique est Sports Alert. Elle permet d’être alerté en live des matchs et résultats de vos équipes favorites.

Avec son menu clair et rapide d’utilisation, la LG 65G1 dispose du tri automatique des applications par fréquence d’utilisation, ainsi que l’application Music Player, permettant d’écouter la musique TV éteinte (économie d’énergie et meilleure ambiance). La G1 dispose aussi du lecteur VR 360, de la fonction Timeshift, pour mettre en « pause » le direct et le reprendre plus tard, ainsi que l’enregistrement des émissions PVR sur support externe par USB.

Conclusion

La LG 65G1 dispose d’une connectique suffisante pour le gaming et le streaming, d’une dalle OLED très bien optimisée et d’une qualité sonore correcte. Le système d’exploitation LG est simple, et regroupe toutes les applications nécessaires sur une seule page d’accueil. Avec la technologie Remote, l’utilisateur peut interagir directement avec la Smart TV via la télécommande comme sur un ordinateur. Accompagnée de la technologie Google Cast et Airplay 2, elle peut diffuser du contenu depuis un appareil mobile.

Les caractéristiques de la LG 65G1 permettent un gaming optimisé. Son processeur, ses différents ports, et la technologie NVIDIA G-Sync et AMD Free Sync sont conçus pour le gaming. Offrant une qualité d’image et un temps de réponse hors du commun, la G1 est conçue pour les amateurs et les professionnels de jeux. Une barre de son optimisera au maximum cette Smart TV.