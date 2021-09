Mercedes EQE : 600 km d’autonomie pour concurrencer la Tesla Model S

La Mercedes Classe E électrique s’annonce comme une concurrente directe de la Tesla Model S. Elle sera lancée mi-2022, mais se dévoile au salon de Munich, le premier du nom, organisé en lieu et place de celui de Francfort.

Mercedes continue sa transition vers l’électrique

Dès 2022, Mercedes proposera un modèle électrique sur tous les segments qu’il occupe déjà avec le thermique, de la compacte au grand SUV donc. Pour tenir cette promesse, alors qu’elle n’avait qu’un modèle électrique dans sa gamme il y a encore un an, la firme enchaîne les nouveautés. Depuis le début de l’année, elle a présenté les EQA, EQB et EQS. Et voici aujourd’hui, à l’occasion du Salon de Munich, l’EQE.

D’un point de vue stylistique, l’EQE reprend l’identité instaurée par Mercedes avec l’EQS pour sa gamme électrique.

À l’intérieur, l’EQE reprend l’impressionnante planche de bord « Hyperscreen » de sa grande sœur EQS. Mais c’est une option ! L’Hyperscreen, c’est trois écrans qui ne semblent n’en former qu’un, sous un élément en verre de 141 cm de largeur. Ainsi, en plus de l’écran central (17,7 pouces) et de celui de l’instrumentation, le passager a face à lui un écran 12,3 pouces. Grâce à son empattement géant (3,12 mètres), l’EQE se fait plus habitable que la Classe E, avec 8 cm de plus en longueur intérieure. En revanche, le coffre souffre avec seulement 430 litres, un volume digne d’une voiture compacte !

660 km d’autonomie

Cet empattement raccourci détermine une capacité de 90 kWh pour la batterie lithium-ion à faible teneur en cobalt intégrée au plancher de l’EQE. De quoi proposer un rayon d’action de 660 km pour la version EQE 350, dont seules les roues arrière sont entraînées par un moteur électrique synchrone à aimants permanents à 6 phases pour gagner en densité de puissance. Résultat : 215 kW, soit 292 ch. En ce qui concerne la recharge, l’EQE a été conçue pour accepter des courants continus de 170 kW permettant de restaurer jusqu’à 250 km d’autonomie en 15 minutes.

