Mercedes EQS : la berline électrique haut de gamme avec 770 km d’autonomie

Mercedes vient de dévoiler la Mercedes EQS : la première véritable grande berline de luxe 100% électrique du marché. Elle embarque une quantité exceptionnelle de technologies mais elle est également ultra-compétitive techniquement, avec une autonomie allant jusqu’à 770 km.

Mercedes vient concurrencer Tesla

Annoncée depuis plusieurs mois, l’EQS, la grande et luxueuse berline 100 % électrique de Mercedes, se dévoile enfin.

BANDEAU PUBLICITE

Le design de la Mercedes EQS est pensé avant tout pour opposer un minimum de résistance à l’air. Son Cx exceptionnel de 0,20 est un nouveau record. La forme rapplelle une goutte d’eau, la forme idéale pour fendre l’air. L’allure générale de la limousine n’a plus vraiment les caractéristiques d’une grande berline mais se rapproche plus d’une berline-coupé comme la Mercedes CLS.

Le constructeur allemand vante une autonomie allant jusqu’à 770 km. La grande batterie de 107,8 kWh embarque une gestion logicielle évolutive, via des mises à jour. L’EQS peut être rechargée jusqu’à 200 kW sur des bornes de recharge rapide à courant continu. Mercedes promet seulement 15 mn pour récupérer 300 km d’autonomie supplémentaires.

Publicité

Un concentré de technologies

Mais le plus impressionnant reste l’habitacle : on retrouve des nouveautés en matière d’écrans, de connectivité et d’aides à la conduite. En option, le propriétaire peut opter pour une planche de bord recouverte d’une immense dalle tactile Oled incurvée d’une diagonale de 141 cm. Baptisé MBUX Hypercreen, cet écran XXL DE 2432 cm², est divisé en trois parties. Elles sont traitées contre les reflets et protégées des rayures avec une certification Gorilla Glass, comme les écrans de smartphones.

Toujours en option, l’EQS peut aussi disposer de portes confort automatiques à l’avant et à l’arrière. « Lorsque le conducteur s’approche de la voiture, les poignées de portes sortent en premier. Lorsqu’il s’approche davantage, la porte du conducteur s’ouvre automatiquement », annonce Mercedes. Parmi les autres innovations high tech dont jouit la voiture, citons également le « Digital Light » (de série), un système de projection de marquages ou de symboles de mise en garde sur la chaussée. A cela s’ajoute un système de conduite autonome jusqu’à 60 km/h (Drive Pilot), un système d’intelligence artificielle ou encore un grand affichage tête haute correspondant à un écran de 77 pouces.

La Mercedes EQS sera proposée en deux versions

Finalement, cette version zéro émission de la Classe S sera proposée à son lancement avec plusieurs niveaux de puissance : 333 ch et 568 Nm de couple pour le modèle EQS 450+ (un seul moteur à l’arrière) ou 523 ch et 855 Nm pour la version EQS 580 4Matic (un moteur supplémentaire à l’avant pour quatre roues motrices). Mercedes annonce un 0 à 100 km/h de respectivement 6,2 et 4,3 secondes et une vitesse maximale de 210 km/h. Une version plus performante de 760 ch viendra compléter la gamme ultérieurement.

Produite sur le site « Factory 56 » de l’usine de Sindelfingen, en Allemagne, la Mercedes EQS sera lancée en Europe à la fin de l’été 2021. Les prix ne sont pas encore connus, mais dépasseront certainement les 100.000 €.

Encore un peu de temps ? Découvrez la trottinette électrique Mercedes-AMG !