TousAntiCovid : le code QR pourrait finalement être abandonné

Initialement, un code QR devait accompagner la réouverture des restaurants, des bars, des musées et des cinémas en France. L’application TousAntiCovid aurait servi à recenser les personnes fréquentant ces lieux. Mais le gouvernement envisagerait d’abandonner l’idée, en réaction à l’approche de l’été et l’évolution de la campagne de vaccination.

TousAntiCovid : le projet initial du gouvernement

Cela fait des mois qu’Emmanuel Macron mentionne la possibilité de lancer un pass sanitaire. En février, il soulevait plutôt l’idée d’utiliser ce pass pour enregistrer les passages des utilisateurs dans des lieux publics. Pour ce faire, il avait proposé des QR Code à scanner. Ce dispositif controversé a été pensé pour la réouverture des bars, des restaurants et des lieux de loisirs, comme les cinémas et les théâtres. Dans certains restaurants réservés aux routiers, la France teste ce dispositif. En effet, la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés de France, a validé le protocole.

Le président tenait à l’époque à différencier le « pass sanitaire » du « passeport vaccinal », qui aurait potentiellement conditionné l’accès à certains lieux publics à une vaccination. « Si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination alors même que nous n’aurions pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d’entre nous », avait-il dit.

Les QR codes ne serviraient finalement à rien

Finalement, le gouvernement français aurait des doutes sur l’utilité des QR Codes dans le processus de déconfinement. BFM TV laisse entendre que l’idée du QR Code pourrait ne pas être retenue.

“Le développement du système de QR Code a débuté dès le mois de janvier, alors qu’une perspective de réouverture des restaurants semblait plus proche, donc davantage en intérieur. Avec de nombreux Français vaccinés et une consommation en extérieur, son intérêt est moins évident” détaille la source de BFM TV. Les bars et les restaurants, on le rappelle, pourraient rouvrir à partir de la date du 15 mai.

“Si on est à 25 millions de Français vaccinés en mai-juin, avec des restaurants majoritairement en terrasse, est-ce qu’on a besoin d’un QR code?” s’interrogerait d’ailleurs un ministre interviewé récemment par le Monde… Concrètement, le QR Code n’aurait aucune utilité si les restaurants et bars se limitent aux terrasses. Pour l’instant, le gouvernement n’a pas complètement abandonné le projet.

