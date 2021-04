Covid-19 : le certificat sanitaire européen arrivera le 15 juin 2021

L’étreinte du COVID-19 en Europe faiblie lentement et des mesures de facilitation des mouvements sont envisagées par autorités européennes. Ces dernières annoncent l’arrivée imminente d’un certificat sanitaire valable dans tous les pays de l’Union Européenne. Elle devrait permettre un meilleur contrôle de l’état sérologique de chaque citoyen, surtout lors des déplacements au sein de la communauté.

Un passeport sanitaire bientôt en Europe suite au Covid-19

En pleine troisième vague de la pandémie liée au Covid-19, et pendant que de nombreux pays de l’Union européenne procèdent à la vaccination de masse de leur population, leurs autorités ont choisi ne pas durcir les mesures restrictives de mouvements, mais plutôt d’introduire un document semblable à un laisser-passer. Il s’agit du passeport sanitaire, que doit détenir tous européens pour faciliter ses déplacements dans l’espace européen. Les contours de ce document ont été, un tant soit peu, éclaircis par le commissaire au marché intérieur de l’Union en fin de semaine dernière. Le certificat, en question, fournira des informations sur l’identité et l’état de santé de son titulaire. Du nom de ce dernier au fait qu’il soit vacciné ou non, en passant par sa date de naissance et son numéro de passeport certifié, toutes ces données seront accessibles grâce à un QR Code.

Le but premier de l’instauration du certificat sanitaire Coivid-19 est de faciliter le retour à la vie normale aux citoyens européens. Le document sera, en quelque sorte une preuve que le citoyen qui le détient a été vacciné. Sa généralisation dépendra donc d’une hausse du rythme de la campagne de vaccination actuellement en cours et de son accès équitable dans toute l’Union Européenne. Un objectif atteignable dans au plus trois mois, selon les propos du secrétaire d’Etat français eu Affaires européennes. Un optimisme qui amène à entrevoir le mois de juin, plus précisément le 15 juin 2021, comme échéance pour que soit généralisé le passeport sanitaire en Europe. Le précieux sésame existera sous une version numérique (sur smartphone) et une version papier. Mais, des incertitudes persistent quant à son caractère obligatoire annoncé, vu qu’aucune mention à ce sujet dans le projet de la Commission européenne.

