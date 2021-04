Visa accepte désormais les cryptomonnaies comme monnaie de paiement

L’essor exponentiel de la valeur du Bitcoin confirme qu’il pourrait bien être la monnaie du futur. Visa n’entend pas prendre du retard et envisage autoriser l’utilisation de nombreuses cryptomonnaies. En permettant à ses utilisateurs de payer leurs achats et autres prestations de services directement avec leurs actifs numériques, via son service en ligne ou ses cartes bancaires, Visa rejoint de nombreuses autres entreprises concurrentes.

Les cryptomonnaies acceptées comme moyens de paiement par Visa

Après Square, Tesla, MicroStartegy, PayPal et Mastercard, c’est au tour de Visa d’autoriser les cryptomonnaies comme moyens de paiements. En effet, le service de paiement en ligne et par carte bancaire honore une promesse faite il y a quelques mois, à l’endroit de ses clients. Il sera désormais possible, pour les détenteurs de cartes bancaires Visa, ayant des actifs numériques Cryptos, d’effectuer des transactions en cryptomonnaies quand ils le voudront. Cela devrait débuter par le stablecoin USD Coin du réseau Ethereum avant de s’étendre aux autres ramifications du Bitcoin. Les utilisateurs échangeront directement en cryptodevises (envoi et réception de cryptomonnaies). Il ne sera donc plus indispensable de convertir les actifs Cryptos en monnaies fiduciaires (dollars ou euros), comme cela se faisait sur Bitpanda, Binance ou encore Crypto.com.

Vers une nouvelle envolée de la valeur du Bitcoin

De plus en plus de services de paiements en ligne acceptent les cryptomonnaies comme moyen direct de paiement. Une situation qui accroit la confiance qu’accorde l’opinion publique aux cryptoactifs. Cette corrélation positive entre notoriété et valeur se confirme par la hausse de 11,54% constatée sur la valeur du Bitcoin depuis l’annonce faite par Visa. L’émetteur international de cartes bancaires va autoriser les transactions en cryptomonnaies et lancerait les opérations avec le plus stable des cryptoactifs, l’USD Coin. Ce serait un test grandeur nature, dont le succès favoriserait l’intégration d’autres cryptodevises, notamment le plus prestigieux d’entre eux : le Bitcoin. Notons, que le choix de ce nouveau moyen de paiement n’exonère pas les transactions des impôts. Son taux devrait être maintenu au tiers du montant de chaque opération. Mais, les méthodes fiscales de recouvrement pourraient très vite voir leurs limites.

