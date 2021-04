Windows 10 : Microsoft va booster les performances PC avec une nouvelle fonction

Une dernière mise à jour de Windows 10 apporterait au système d’exploitation une nouvelle fonction permettant d’améliorer les performances des PC. Il s’agirait d’un outil très intéressant destiné à optimiser les fonctionnalités de l’ordinateur. Ce dernier verra son fonctionnement booster grâce à un réglage automatique entre le flux de données et le type de manipulation faite par l’utilisateur. Une manière pour Microsoft d’offrir aux propriétaires de PC Windows 10 la possibilité de tire le meilleur de leurs machines.

Une nouvelle fonction pour booster les performances PC utilisant Windows 10

Microsoft poursuit le processus de rafraichissement entamé depuis quelques jours sur son système d’exploitation pour PC. En effet, dans une version récente du Windows 10, en cours de déploiement depuis la semaine dernière, à l’attention des bêta-testeurs, il a été découvert entre autres innovations, de nouvelles icônes de l’Explorateur de fichiers et surtout la fonctionnalité baptisée « Device Usage ». Cette dernière est la plus importante des nouveautés apportées par le constructeur car elle permet d’optimiser les performances de l’ordinateur selon l’usage qu’en fait son propriétaire. Pour le définir, l’utilisateur doit se rendre dans la section « Personnalisation » des Paramètres et choisir parmi l’une des options : jeu vidéo, famille (multicomptes), créativité (retouche et montage photo), école (travail collaboratif), divertissement (navigation, lecture de vidéos et réseaux sociaux) ou entreprise (gestion de clients et des dépenses).

Device Usage pour tirer le meilleur du PC

La fonctionnalité identifiée dans la nouvelle version de Windows 10, déployée actuellement en mode bêta a pour finalité de permettre une exploitation rationnelle et optimale du PC afin d’en tirer le meilleur. Dans ce relooking apporté son célèbre Open Source, la Firme de Redmond veut davantage mettre l’outil informatique qu’est l’ordinateur au service de son utilisateur. Il faudra pour cela que ce dernier définisse à l’avance le(s) usage(s) auquel(s) il servira. Ce choix peut être multiple, mais ne peut se faire que sous le contrôle de Microsoft qui doit créer des expériences personnalisées à partir des données de l’utilisateur. Des informations confidentielles dont la composition et le processus de collecte restent inconnues, mais qu’on espère en règle avec le respect de la vie privée.

