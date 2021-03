Windows 10 : un nouveau malware s’attaque à votre PC (Purple Fox)

La nouvelle mise a jour apportée par Microsoft sur son célèbre système d’exploitation y aurait créé des failles sécuritaires. Windows 10, dans sa nouvelle version connaîtrait une multiplication par sept (07) du nombre d’infections par les virus au cours du mois. En tête de ces attaques virales, le malware Purple Fox qui s’appuyerait sur un protocole très particulier qu’est le SMB.

Les PC utilisant Windows 10 attaqués par un nouveau malware

Un logiciel malveillant profiterait de la récente mise à niveau déployée sur Windows 10 pour infecter de nombreux PC ayant procédé à ce correctif. Il est connu sous le nom de Purple Fox. En réalité, il s’agit d’un malware plutôt connu des experts dans le milieu car ayant fait son apparition il y a environ trois (03) ans. Mais cette fois-ci, le malicieux software userait d’un protocole nouveau dans son attaque. En effet, le virus aurait déjà infecté des milliers de serveurs utilisant encore la version précédente de Windows et donc encore vulnérables. Il passerait donc par cette jonction possible, via ces serveurs, pour d’introduire dans le nouveau système. Ce qui accroît considérablement sa vitesse de propagation sur le PC.

BANDEAU PUBLICITE

Les mesures sécuritaires prises par Microsoft

On pourrait croire que la nouvelle évolution de Windows 10 a plus causé de dégâts qu’elle en a réparés. La faute à ce malware appelé Purple Fox qui par une porte dérobée se multiplie à grande vitesse sur les PC pour y installer un code et dérober des informations confidentielles des utilisateurs. Face à cette infection à grande échelle, Microsoft invite les utilisateurs de PC, surtout ceux ayant la version récente de Windows 10, à la prudence. Sans alarmer les internautes, le géant américain fixe le degré d’inquiétude par rapport aux usages faits des ordinateurs. Ces derniers ne doivent pas être soumis à l’exploration de tout genre de site ou à l’ouverture de n’importe quel lien. En observant cette règle, votre PC pourrait être à l’abri jusqu’au déploiement d’un nouveau correctif par Microsoft.

Publicité