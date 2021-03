Xiaomi a réalisé une année 2020 de tous les records

Les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis semblent ne pas avoir affecté les activités de Xiaomi. La Firme chinoise, récemment retirée de la liste noire du gouvernement américain et privée des investissements de ses actionnaires pendant près de trois mois en 2021, a affiché un bilan plus que satisfaisant pour l’année 2020. Ainsi, l’entreprise basée à Pékin a subtilisé la première place des constructeurs chinois de smartphones à Huawei et vu ses revenus augmenté de presque 50%.

Les prouesses commerciales de Xiaomi

Les activités de certaines entreprises du Pays du Soleil Levant sont restées insensibles à la guerre commerciale que se livre les deux plus grandes puissances économiques du monde (Chine et USA). Xiaomi fait partie de ces privilégiés. En effet, durant l’année 2020, la Firme de Pékin a enrégistré des performances inédites, depuis deux ans, autant dans l’acquisition de notoriété qu’au niveau du bénéfice sur les ventes des smartphones. Ainsi, en termes de marge sur ses investissements, les ventes de smartphones ont rapporté 2.73 milliards de dollars de plus sur l’année précédente (3.1milliards de dollars en 2020 contre 0.37 milliards de dollars en 2019). Quant à la popularité, Xiaomi a détroné Huawei de son titre de premier contructeur chinois sur le marché international, se plaçant juste derrière les deux indéboulonnables que sont Apple et Samsung.

Des efforts à faire pour maintenir le cap

Dans une période où de nombreux constructeurs chinois font la grise mine, Xiaomi peut se féliciter d’obtenir des résultats plus qu’encourageant au niveau des ventes de ses smartphones. En effet, l’entreprise de Pékin a pu faire preuve d’efficience dans ses investissements en 2020 pour dépasser largement les prévisions (101% de croissance). Des performances rendues possible, notamment grâce aux nombreux produits lancés aux troisième et quatrième trimètres de l’année dernière. Elles se sont d’ailleurs accompagnées par une valeur record de 35,3 dollars établie à la bourse de Hong-Kong. Mais, la Firme chinoise doit rester sur ses gardes et ne pas trop vite céder à l’euphorie de son succès. Les menaces américaines planes toujours et de nouvelles restrictions pourraient à nouveau plomber tous ces efforts.

