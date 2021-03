Google Chrome sous-titre maintenant les contenus audio et vidéo

On avait découvert « Live Caption » sur certains smartphones Pixel de Google et des modèles Samsung Galaxy. On devrait voir la fonctionnalité débarquée sur tous les terminaux utilisant le navigateur Chrome de Google. Il s’agirait d’une option permettant le sous-titrage automatique des contenus audio et vidéo lus sur Internet avec l’open source de la Firme de Mountain View. Une façon pour l’entreprise de faciliter son utilisation aux internautes souffrant de troubles auditifs.

Le sous-titrage automatique des vidéos et audio par Chrome

Lancé il y a environ deux ans, avec comme champ d’action exclusif les Google Pixel, « Live Caption » s’était étendu à certains Galaxy de Samsung. La fonctionnalité devrait arriver sur plusieurs autres appareils fixes ou mobiles, notamment les Desktops, PC Mac, ChromeBook et tablettes utilisant Chrome. La nouvelle option permettrait aux internautes, utilisant le navigateur de Google comme lecteur web, de profiter instantanément du sous-titrage des contenus vidéo et audio ouverts en ligne. Elle sera compatible aux lectures des multimédias sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les Podcasts, la majorité des services chats, les applications vidéos intégrées et même les vidéothèques personnelles. La Firme de Mountain View annonce que seule la version actuelle de « Live Caption » est disponible pour le moment.

Live Caption pour une meilleure accessibilité aux services du net

Google précise, pour les utilisateurs anglophones de Chrome, que l’activation de « Live Caption » n’est pas automatique. Elle doit se faire de façon manuelle dans les paramètres avancés du navigateur, au niveau de l’onglet « accessibilité » où il faut simplement activer l’option « sous-titres instantanés ». L’extension de cette fonctionnalité de sous-titrage en temps réels, aux autres appareils fixes ou mobiles intégrant le navigateur web de Google, permet d’étendre l’accessibilité des services web aux internautes souffrant de troubles auditifs (sourds et malentendants). Une manière pour la Firme de Mountain View d’œuvrer davantage à offrir les services web et outils numériques aux personnes vivants avec un handicap. Une mission que se seraient assignés les GAFAM, dans presque leur totalité, avec plusieurs actions déjà menées et de nombreuses autres annoncées pour les années à venir.

