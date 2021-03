Nintendo : Pikmin arrive sur smartphone à la sauce Pokémon Go

Pour le plaisir des plus nostalgiques joueurs de Nintendo, les Pikmin feront bientôt leur grand retour. Le jeu culte, existant depuis près de 20 ans, revient en réalité augmenté sur la plateforme de jeu grâce à une alliance entre le développeur japonais et Niantic. Le célèbre studio de jeux mobile va rendre Pikmin disponible via une application sur smartphone.

Le retour des Pikmin sous forme de Pokémon Go sur Nintendo

Les entreprises Nintendo et Niantic annoncent qu’elles seront partenaires pour créer un nouveau jeu mobile. Il s’agit de Pikmin, un jeu vidéo ayant près de deux décennies d’existence et dont la troisième version est disponible sur Nintendo Switch. Des précisions manquent encore sur la manière dont se fera élaboré le contenu, mais le jeu sera disponible sur smartphone et tablette sous forme d’application. L’objectif visé par les deux Firmes dans ce déploiement, d’un jeu semblable au Pokémon Go, sur des appareils mobiles est d’aider à égailler l’environnement immédiat des gamers au quotidien. Plus d’amusements et de distractions aux joueurs sont les résultats escomptés dans ce que Niantic et Nintendo estiment n’être qu’un premier pas d’une longue collaboration qui sera plein de belles surprises.

Nintendo et Niantic, une union naturelle

Niantic Labs est une entreprise développeuse de nombreux jeux de réalité augmentée déjà présents sur les consoles mobiles et de salon Nintendo. On peut citer entre autres jeux : Pokémon Go, Harry Potter Wizards et Ingress Prime. Cette alliance entre le savoir-faire, l’expérience de la start-up californienne et la popularité du constructeur nippon était donc plus que prévisible. Elle risque d’ailleurs d’être très explosive. Le PDG de Niantic a annoncé son impatience de pouvoir exploiter la réalité augmentée pour faire revivre les personnages les plus emblématiques des jeux de Nintendo sur les appareils mobiles. Cette résurrection commencera par les Pikmin, ces créatures de très petites tailles capables de se dissimuler partout. La concrétisation de cette association devrait se faire avant fin 2021 sous l’édition de Niantic.

