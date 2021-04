Niu Technologies lance sa première trottinette électrique

La marque Niu Technologies est le premier fournisseur mondial en termes de scooter électrique. Le constructeur chinois né en 2014 étoffe désormais son offre. Après les scooters, Niu a annoncé un premier modèle de trottinette électrique, bientôt disponible en France.

Avec la prénommée Niu Kick Scooter, on imagine que le fabricant s’est servi de son expertise dans les deux roues électriques pour concevoir sa trottinette électrique. Niu arrive donc sur le marché de la trottinette électrique avec une certaine légitimité.

BANDEAU PUBLICITE

La Niu Kick Scooter s’adressera aux personnes qui cherchent un mode de transport pour de plus petits déplacements qu’en scooter.

Quelle avantage pour la Niu Kick Scooter ?

Niu dit avoir conçu la trottinette électrique la plus confortable à moins de 1000€. Le placement et la stabilité de l’utilisateur se veulent être des points forts. Et ce, grâce au large guidon, au grand plateau, et aux pneus de 9,5 x 2,5 pouces de la trottinette.

Publicité

La trottinette électrique de Niu sera disponible en deux versions, déclinées en plusieurs coloris. Les modèles Sport et Pro seront respectivement proposés au prix de 599€ et 699€.

Bridée à 25 km/h quelle que soit sa version, la trottinette électrique est résistante à l’eau. On peut alors l’utiliser par tous les temps (IP54). Son châssis robuste, sa conception pliable, sa suspension et sa connectivité en font une trottinette intéressante pour le marché français.

Spécificités :

La Niu Kick Scooter Sport est équipée d’un moteur 300W ; d’une autonomie théorique de 40 km ; d’un poids de 18,5 kg.

Sa grande sœur, la Niu Kick Scooter Pro bénéficie d’un moteur de 350W ; d’une autonomie théorique de 50 km ; d’un poids de 20 kg.

Les trottinettes électriques Niu Kick Scooter Pro et Niu Kick Scooter Sport seront disponibles dès cet été en France.