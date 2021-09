R2022 : iiiF150 lance son nouveau smartphone incassable !

La marque iiiF150, qui se concentre sur les smartphones robustes, a annoncé son deuxième modèle, le R2022, qui dispose toujours d’un boîtier très robuste, d’une grosse batterie et de quelques surprises.

Un smartphone résistant design et différent

Après son premier smartphone B2021 qui propose les fondamentaux (coque étanche et résistante aux chocs, grande batterie), voici venir le R2022 (R comme Raptor), l’Octagon Warrior qui complète cette configuration par une fiche technique plus relevée.

L’idée est la même : proposer un smartphone pouvant résister aux chocs, chutes et immersions prolongées (certifications MIL-STD-810 et IP89/69K), et capable de fonctionner sur des plages de température étendues (-20°C à + 70°C), avec un format octogonal. Cela donne un R2022 encore plus imposant avec un affichage 6,78 pouces FHD+ avec poinçon et rafraîchissement 90 Hz protégé par du verre Gorilla Glass, et un SoC Helio G95 de MediaTek avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui apportera plus de puissance.

À l’arrière, nous avons un capteur principal de 64 mégapixels. En plus, il y a un module macro de 2 mégapixels pouvant enregistrer des vidéos 4K. De plus, il y a un capteur de vision nocturne infrarouge de 20 mégapixels qui vous permet de prendre des photos dans l’obscurité presque totale. Pour finir, le R2022 bénéficie également d’une puissante batterie de 8 300 mAh, qui lui offrira plus d’une semaine d’autonomie.

Pour conclure, du 6 au 12 septembre 2021, le smartphone renforcé R2022 de iiiF150 est proposé sur AliExpress au prix réduit de 225 € au lieu de 467 € avec le code FROFFRE08, en trois coloris et avec la livraison gratuite (choisissez bien la version Union européenne). Vous pourrez aussi le trouver sur le site officiel à 299 € avec le code iiiF150R2022.