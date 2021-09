L’Allemagne exige 7 ans de mises à jour et de pièces détachées pour tous les smartphones

L’Allemagne veut pousser l’Union européenne à obliger les constructeurs de smartphones à proposer 7 ans de mises à jour logicielles et de pièces détachées. L’argument mis en avant est le bien pour l’environnement.

Les smartphones suivis pendant 7 ans ?

L’Allemagne vient de proposer à la Commission européenne un texte… Celui-ci risque de faire grincer des dents dans l’industrie du smartphone. Celui-ci entend obliger les fabricants à fournir des pièces détachées et des mises à jour de sécurité pendant au moins 7 ans, rapporte Heise Online. Ces pièces devront être vendues à un « tarif raisonnable » et livrées dans des délais rapides. La proposition, qui concerne les téléphones et les tablettes, est faite dans un but de protection de l’environnement.

La Commission européenne prévoit actuellement que les pièces de rechange soient disponibles pendant 5 ans. Les constructeurs devraient également fournir le prix des pièces et être capables de les livrer en 5 jours. Avec sa proposition, l’Allemagne veut donc aller encore plus loin.

Des mesures irréalisables, d’après les constructeurs

Du point de vue de l’association industrielle DigitalEurope, qui représente des constructeurs comme Samsung, Apple et Huawei, les propositions de la Commission et du gouvernement allemand sont irréalisables. Tout d’abord, l’association estime que les fabricants ne devraient pas avoir à fournir d’autres pièces que les écrans et les batteries. Les autres pièces comme les haut-parleurs, les capteurs photo ou les microphones tombant moins souvent en panne.

En outre, l’association estime que les exigences minimales de la Commission en matière de durée de vie des batteries sont trop ambitieuses, en raison du faible de nombre de constructeurs capables de proposer des batteries présentant une capacité d’au moins 80% après 1000 cycles de recharge. L’organisme propose de faire passer ce seuil à 800 cycles.

