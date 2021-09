Apple Watch Series 7 : des stocks très limités à sa sortie

L’Apple Watch Series 7 devrait être annoncée en même temps que l’iPhone 13 lors de la keynote de septembre. Cependant, elle ne devrait pas arriver tout de suite, ou alors en petite quantité seulement.

L’écran de l’Apple Watch Series 7 pose problème

Le lancement de l’Apple Watch Series 7 est bien parti pour être difficile. Selon les informations de Nikkei et Bloomberg, les sous-traitants de l’entreprise californienne ont récemment réalisé que le nouveau design de la montre posait problème à produire massivement. Les deux médias annonçaient la semaine dernière qu’un report de la Watch Series 7 était probable, sans toutefois avoir réussi à obtenir des informations de Cupertino.







Apple doit en tout cas intégrer de nouvelles dalles plus grandes, avec des marges réduites et avec une nouvelle technique de laminage de l’écran pour rapprocher encore un peu plus les pixels du verre.

Pas de report, mais des stocks très limités

Malgré les difficultés de production rencontrées à l’assemblage de l’Apple Watch Series 7, Apple présenterait bien sa nouvelle gamme de montres en même temps que l’iPhone 13, lors de son événement de rentrée dont l’annonce est sans doute imminente. Selon Mark Gurman, dans sa newsletter Power On, Apple aurait finalement choisi de ne pas bousculer ses plans pour l’annonce des nouveautés de cette année. En revanche, il faudrait s’attendre à des stocks très faibles au lancement et à une commercialisation décalée pour certains modèles.

Un lancement similaire à celui de la première Watch

Annoncée en septembre 2014 et lancée en avril 2015, la première Apple Watch avait connu une situation similaire à son lancement. Seules les premières personnes à l’avoir précommandée l’avaient reçue à son lancement, les autres avaient attendu plusieurs semaines. Reste à savoir combien de temps mettra Apple à régler ses problèmes de production cette fois-ci. Y aura-t-il des montres pour tout le monde d’ici le mois d’octobre ? D’ici Noël ?

En attendant, avant le lancement de l’Apple Watch Series 7, n’hésitez pas à aller voir son grand écran de 1,9 pouce avec 16 % de pixels en plus !