La keynote d’Apple pour les iPhone 13 aura lieu le 14 septembre

La keynote dédiée aux iPhone 13 aura bien lieu le mardi 14 septembre 2021. Comme on s’y attendait, Apple vient d’envoyer ses invitations à la presse. Quatre variantes de l’iPhone 13 doivent être annoncées lors de ce rendez-vous, qui a pour nom California Streaming.

Officiel : une keynote Apple le 14 septembre

Les iPhone 13 seront présentés le 14 septembre. Après une longue attente et des rumeurs qui ont été très nombreuses depuis le début de l’été, nous avons enfin la date du prochain Apple Event. La firme de Cupertino vient en effet d’envoyer les invitations pour la keynote des iPhone 13. Celle-ci aura lieu le 14 septembre sous forme d’un événement virtuel qui sera diffusé en direct sur YouTube et simultanément sur le site d’Apple.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

L’entreprise maintient encore ses événements préenregistrés pour le moment, car la pandémie Covid-19 est loin d’être terminée aux États-Unis, il reste encore inconcevable de rassembler plusieurs centaines de journalistes dans un endroit clos comme le Steve Jobs Theater à l’Apple Park.

Une conférence dédiée aux iPhone 13… mais pas que !

Evidemment, les nouveaux iPhone seront les stars de la conférence. Comme en 2020, le géant de Cupertino va décliner la gamme en 4 modèles différents : un iPhone 13 mini avec un écran 5,4 pouces, un iPhone 13 standard avec un écran 6,1 pouces, un iPhone 13 Pro avec un écran 6,1 pouces et enfin un iPhone 13 Pro Max recouvert d’un écran de 6,7 pouces.

Plusieurs fuites ont déjà suggéré que le design sera globalement le même que celui des iPhone 12. La principale différence va concerner l’encoche qui sera un peu plus petite. Pour leur part, les modèles Pro auront le droit à un écran avec un affichage de 120 Hz, là où les modèles non-Pro resteront sur 60 Hz. Il faut par ailleurs s’attendre à la puce A15 pour tous les modèles et du mieux au niveau de la photo et de la vidéo.

Si Apple reste fidèle à ses habitudes, les précommandes des nouveaux iPhone s’ouvriront le vendredi 17 septembre 2021 à 14h.

Outre les iPhone 13, Apple devrait présenter son Apple Watch Series 7 et ses AirPods 3. La première doit avoir un nouveau design avec des bordures plates pour le boîtier et des tailles de 41 et 45 mm. Quant aux écouteurs, ils devraient se rapprocher des AirPods Pro. Il faut toutefois s’attendre à des fonctionnalités en moins… Enfin, au cours de cet automne, Apple présentera de nombreux autres produits.

