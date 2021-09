Les logiciels de paie en ligne au service de la gestion des ressources humaines

Pour une entreprise, petite ou grande, la gestion de la paie des salariés est une succession d’opérations parfois complexes et fastidieuses. Pour faciliter ces opérations et les rendre plus rapides et simples tout en préservant leur fiabilité et leur niveau de sécurité, des logiciels de paie en ligne ont été créés. Il s’agit de solutions 100% cloud d’exécution automatique des tâches chronophages liées au traitement des paies. Elles ne nécessitent ni installation sur les postes de travail, ni maintenance, ni mise à jour régulière. Grâce à une interface intuitive, le comptable ou gestionnaire de paies à la capacité de gérer les paies de tous les salariés. Leur utilisation permet un gain en productivité et une réduction des erreurs tout en étant en garantissant une conformité légale.

Quelle est l’utilité d’un logiciel de paie en ligne ?

La gestion quotidienne de la paie des employés d’une entreprise peut parfois être très éprouvante pour la personne l’ayant en charge. C’est pour simplifier la tâche à cette dernière que les logiciels de paie en ligne ont été inventés. En effet, ces applications participent à l’amélioration de la productivité de l’activité comptable en la rendant plus fluide, rapide et sécurisée, surtout lorsque les collaborateurs du comptable ne disposent pas d’expériences dans le domaine. Les répercussions de cette automatisation de la gestion de paie sur la viabilité de l’entreprise sont nombreuses.

La première concerne la réduction des erreurs humaines dans la passation des écritures comptables qui engendraient des retards importants dans le paiement des salaires. Ensuite, les indicateurs liés à la masse salariale sont mieux suivis. Ce qui facilite la collecte de données sur la gestion de la trésorerie et lors des contrôles de gestion. Pour en savoir plus, voir le logiciel de paie sur Apogea.

Quelles sont les fonctionnalités d’un logiciel de paie en ligne ?

Un logiciel de paie en ligne intègre de nombreuses fonctionnalités. Comme son nom l’indique, sa fonction la plus importante est la saisie assistée des fiches de paie. L’élaboration de ces bulletins de salaire se fait en parfaite phase avec les taux de charges sociales (salariales et patronales) les plus récentes. Elle prend en compte aussi les taux d’heures supplémentaires, les jours de congés payés et les indemnités diverses. En dehors de sa fonctionnalité principale, le logiciel de paie possède plusieurs fonctionnalités liées aux ressources humaines. En effet, il permet également d’établir des contrats de travail et autres documents connexes (certificats de travail, les attestations pôle emploi, le solde de tout compte, les certificats d’arrêt de travail), d’élaborer des bordereaux de charges sociales, de présenter des fichiers interbancaires pour des virements de paie, d’effectuer la déclaration sociale nominative.

Le meilleur logiciel de paie pour une entreprise n’est pas forcément celui qui est plus cher ou qui est utilisé par une autre entreprise plus prestigieuse. Le meilleur logiciel de paie pour une entreprise est plutôt celui qui est le plus adapté à ses activités, son nombre de salariés et ses charges. En effet, le recours à un logiciel de ressources humaines vise à améliorer les performances de l’entreprise. Le dirigeant ou le Chef de cette dernière doit donc choisir le logiciel qui est capable d’élaborer les fiches de paie, tout en analysant et traitant les informations concernant chaque employé de l’entreprise sur toute sa période de fonction. Aussi, le logiciel de paie doit être choisi en respectant la législation territoriale, nationale ou internationale sur le traitement des salariés.