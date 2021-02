Publicité

Google Play Store est une plateforme sélectionnant des applications après de nombreux et minutieux contrôles. Des étapes de vérifications, toutes aussi renforcées, permettent de réduire au minimum les risques d’expositions de Smartphones et Tablettes Android aux malwares. Mais, certains arrivent à passer les mailles des filets. C’est certainement le cas de la célèbre application Barcode Scanner qui se trouve sur le Play Store.

Des malwares débusqués dans une application populaire

Un malware serait parvenu à passer les filets de sécurité de Google pour se retrouver dans le Play Store, particulièrement dans la nouvelle offre Google Play Pass. Un nouveau service premium qui n’est pourtant pas gratuit. Une nouvelle qui semble surprenante quand on sait tout l’armada sécuritaire que l’entreprise prétend déployer dans le filtrage des applications Androïd qu’elle met à la disposition des utilisateurs. L’application concernée serait Barcode Scanner. Cette célèbre app, téléchargée plus de 10 millions de fois, vient ainsi remettre en question tout le système de sécurité de la firme californienne. Les doutes sur la fiabilité de l’application proviendraient d’étranges comportements remarqués au niveau des téléphones mobiles d’internautes du forum Malwarebytes, suite à la dernière mise à jour effectuée en décembre 2020.

Une seule action recommandée par Google

Jusqu’ici, l’application de QR Code, Barcode Scanner, n’avait jamais fait l’objet de telles accusations. Mais, l’outil de scanner, qui a récemment changé de propriétaire, contiendrait des malwares, dont le célèbre et craint cheval de Troie. Leur installation sur les Smartphones et Tablettes Android provoqueraient des ouvertures intempestives de navigateurs. Pour y remédier, Google suggère purement et simplement la désinstallation de l’application. Cela pourrait être suivi de la mise à jour entière système de l’appareil. Une recommandation qui pourrait être perçue comme un aveu d’impuissance de la Firme. En effet, on s’attendrait à mieux de la part d’une si puissante entreprise après une erreur aussi grave commise. De nombreux analystes crient d’ailleurs au scandale et à soupçonnent un coup montée par Google.

Publicité