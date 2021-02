iOS 14.5 : l’App Store ne risque pas d’être une mine à publicité

Publicité

Apple poursuit le déploiement de la génération d’iOS 14 avec la mise sur pied de sa version 14.5. La mise à jour récente du système d’exploitation de la marque à la pomme intègre de nouvelles fonctionnalités tout en préservant la même philosophie. L’iOS 14.5 n’entend toujours pas lâcher du lest pour les entreprises pratiquant le ciblage publicitaire sur l’App Store.

La mise à jour iOS 14.5, déjà disponible

L’entreprise de Tim Cook vient de livrer iOS 14.5, la toute nouvelle version d’iOS 14. Des essais menés avec cette application sur de nombreux terminaux révèlent d’intéressantes fonctionnalités. On peut citer, entre autres, la fonction de tri et d’impression des listes de tâches, le bon fonctionnement du déverrouillage Face ID et le raffinement esthétique semblable au Siri. iOS 14.5 présente des compatibilités avec la version watchOS 7.4 de l’Apple Watch et les supports des nouvelles manettes des jeux Xbox Series S/X et PlayStation 5. La nouvelle mise à jour, disponible sur iPhone et iPad, restent tout de même très restrictives aux publicités. Malgré que ces dernières se voient offrir une place de choix dans cet espace, les entreprises ne devront, tout de même, pas voir leurs marges de manœuvres augmentées en termes de traques publicitaires.

Une belle transition entre iOS 14 et iOS 15

En attendant le lancement d’iOS 15, Apple apporte une légère correction à l’iOS 14 en y incluant quelques nouveautés. De nombreuses fonctionnalités sont tout de même maintenues dans iOS 14.5 (App Library, Siri, Translate, Image par Image, Apple One, App Clips, CarKey, iMessage, Interphone, AirPods, Apple Plans). L’iOS 14.5 représente un opus bêta public marquant une phase transitive entre deux grandes versions majeures (iOS 14 et iOS 15) du système d’exploitation d’Apple. La première avait été présentée l’année dernière. La seconde devrait être dévoilée avant la fin cette année. L’agenda de la multinationale de Cupertino prévoirait la finalisation d’iOS 15 en Septembre 2021. Une échéance qui devrait être tenue quand on sait combien Apple respecte ses calendriers annuels.

