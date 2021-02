iOS 14.5 accueille de nombreuses nouveautés pour vos iPhone

Publicité

Le 1er février 2020, Appel a rendu disponible la première version bêta d’iOS 14.5. L’occasion pour la firme à la pomme de lancer plusieurs nouveautés notamment au niveau du déverrouillage des iPhone, le support des manettes PS5 et Xbox Series, mais aussi la 5G en double SIM.

Après avoir lancé officiellement iOS 14.4 la semaine dernière, Apple déploie iOS 14.5 en bêta. L’occasion pour nous de découvrir les prochaines fonctionnalités du système d’exploitation pour iPhone.

iOS 14.5 : quoi de neuf pour les iPhone ?

Apple ne perd pas de temps et compte bien offrir encore quelques fonctionnalités avec de présenter iOS 15 lors de la WWDC 2021 durant le mois de juin.

Depuis maintenant de nombreux mois, le masque est devenu monnaie courante. Ce dispositif de protection contre la Covid-19 amène cependant un petit problème lorsque l’on doit déverrouiller son iPhone grâce à Face ID. En effet, pour utiliser la fonctionnalité, il est nécessaire d’enlever son masque. Pour combler ce problème, Apple avait priorisé pour le déverrouillage les mots de passe lorsque la caméra du smartphone voyait que son utilisateur portait un masque. Avec iOS 14.5, une nouvelle solution va ainsi être offerte par la marque à la pomme à ses utilisateurs.



Cette future mise à jour permettra en effet de déverrouiller son iPhone grâce à l’Apple Watch. Même si cette démarche n’est pas offerte à tout le monde, elle a au moins le mérite d’exister. C’est en tout cas la meilleure option en attendant de voir arriver des iPhone 13 avec Touch ID sous l’écran.

Parmi les autres grosses nouveautés, on apprend que les manettes PS5 et Xbox Series X seront désormais utilisables sur iPhone grâce à iOS 14.5. Pour les personnes utilisant deux lignes de téléphone sur leur smartphone, sachez qu’il sera désormais possible de profiter de la 5G en mode dual-SIM, soit avec votre carte SIM ainsi que la puce eSim simultanément.

