On connait depuis quelques jours le nouveau-né des sonnettes de Ring. L’entreprise américaine spécialisée dans la conception des sonnettes connectées fait son retour avec un modèle « miniature » baptisé Ring Video Doorbell Wired. Il s’agit de la plus petite sonnette qu’elle n’a jamais créée. Mais, presque rien ne manque à l’appel en termes de fonctionnalités. On y retrouve même des améliorations comparativement aux modèles précédents. Découvrons ensemble quelques-unes dans cet article.

Une sonnette Ring performante malgré sa petite taille

Ring, l’entreprise appartenant à Amazon, lance son nouvelle modèle de sonnette « Ring Video Wired ». Ce nouveau produit se fait remarquer d’abord par sa petite taille. Une caractéristique qui n’enlève rien aux performances qu’on peut attendre d’un tel produit. En effet, cette sonnette offre une vidéo de Haute Définition (HD) de 1080p intégrant la détection de mouvement et la vision nocturne à infrarouges. La fonction bidirectionnelle, avec annulation de bruit de l’audio permet d’entendre parfaitement les visiteurs. Contrairement à aux précédents modèles, la Ring Video Doorbell Wired n’est pas munie de batterie et puise beaucoup moins sur la bande passante. Elle n’a donc besoin que d’une connexion de 2.4 GHz pour fonctionner et se branche directement sur tout système de sonnette déjà installé.

Une sonnette polyvalente à petit prix

Le second élément qui peut retenir l’attention est son petit prix. La nouvelle sonnette coutera moins de 60 euros. La Ring Video Wired entend être une option idéale autant pour les débutants en sécurité domestique que pour les professionnels désireux de renforcer et étendre leur sécurité. Amazon vous propose également de conserver des enregistrements vidéo et de bénéficier de trois fonctionnalités que sont (Advanced Pre-Rool, People Only et Rich Notifications). Pour 3 euros de plus par mois, vous pourrez ainsi revoir vos vidéos pour identifier la cause du déclenchement de l’alarme. Amazon annonce aussi que la nouvelle sonnette est compatible avec son bracelet connecté Alexa, son enceinte connectée Amazon Echo et bien d’autres appareils de la marque Ring dont Ring Indoor Cam ou encore la Ring Alarm.

