Publicité

Nvidia apporte une nouvelle mise à jour à son célèbre jeu GeForce Now pour le plaisir de nombreux joueurs qui en étaient privés. Il s’agit d’une mise à niveau du jeu basé sur le cloud,qui permet désormais au navigateur Web de Chrome et aux Macs M1 d’Apple de pouvoir prendre en charge ce jeu. C’est presqu’un rêve devenu réalité pour des milliers de gamers qui attendait ce moment avec impatience et qui seront désormais moins hésitant à faire leur choix de jeux vidéo en streaming.

NVIDIA GeForce Now est désormais jouable dans Google Chrome et sur Macs M1

Nvidia a annoncé le lancement d’une mise à jour qui permet désormais aux ordinateurs ayant le système d’exploitation Windows 10 (utilisant Google Chrome) et au Macs M1 (via l’application macOS). Des tests effectués sur la première catégorie d’appareils (ordinateurs avec Windows 10) ont révélés d’excellents résultats par rapport au fonctionnement de nombreux jeux. Les expériences de jeu ont été globalement satisfaisantes en ce qui concerne la fluidité, la qualité et la fréquence des images. Il n’existe également presqu’aucun temps de latence entre les commandes et l’exécution des taches dans les jeux. Quant aux Macs M1, sous réserve de tests à effectuer, les résultats ne devraient pas être différents de ceux obtenus avec Google Chrome.

Une mise à jour nécessitant peut-être quelques améliorations

En attendant que des tests soient effectués pour confirmer son bon fonctionnement sur Macs M1, nous pouvons dire que cette mise à jour fonctionne bien avec Google Chrome. L’expérience de jeu apportée est presque semblable à celle de l’application d’origine. Mais, de petites options manqueraient à l’appel par rapport à l’application native. Même si elles restent mineures et sans grandes influences sur les performances attendues, leur absence pourrait susciter de la nostalgie chez les habitués de la version d’origine. Des améliorations à venir seraient donc possibles de la part de Nvidia. Et On espère qu’elles seront étendues à d’autres systèmes d’exploitation tels que Linux pour rendre service au jeu vidéo en streaming et faire plaisir à davantage de joueurs.

Publicité