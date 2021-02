Google détaille les sites affichés dans vos résultats de recherche

Publicité

Lancé en 1998, le moteur de recherche Google continue son bout de chemin discrètement. En effet, l’entreprise de Mountain View continue d’améliorer son outil iconique régulièrement. Aujourd’hui, nous apprenons que le moteur de recherche va permettre aux utilisateurs d’être informés sur les sites qu’ils s’apprêtent à consulter.

Le moteur de recherche de Google semble être au centre des réflexions chez la firme depuis quelque temps. Il y a quelques semaines, nous découvrions en effet un redesign de ce dernier sur mobile. Aujourd’hui, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition afin de mieux renseigner les utilisateurs.

Google continuer d’améliorer son moteur de recherche

Après avoir mis à jour de nombreux services comme Maps avec la présence de trajets optimisés pour les utilisateurs de voitures électriques ou Lens avec la traduction de texte hors connexion, Google revient à la base : son moteur de recherche.

À travers un post de blog, la firme de Mountain View a en effet dévoilé un petit changement intéressant sur son moteur de recherche. Juste à côté d’un résultat, trois petits points verticaux seront désormais présents. En cliquant dessus, Google affichera la section « À propos de ce résultat ».

L’utilisateur pourra y consulter plusieurs données comme la description du site web, une information spécifiant si le site est sécurisé ou non, l’URL complète du résultat de la recherche, et précisera pour terminer si ce dernier est issu d’un résultat organique ou publicitaire. On remarque aussi en dessous de ces résultats deux raccourcis : un premier permettant d’accéder aux paramètres rapides et un second pour comprendre comment fonctionnent les recherches Google. Pour finir, Google annonce qu’il justifiera désormais la provenance des informations affichées sur les fiches d’entreprises locales ou les emplois de Google Jobs.

La fonctionnalité est pour le moment disponible uniquement en anglais aux États-Unis d’Amérique sur le web pour desktop et mobile ainsi qu’à travers l’application Google sur Android.