Google change le design de son moteur de recherche sur mobile

Publicité

Après des années de doux et loyaux services, le moteur de recherche Google profite d’un petit ravalement de façade. En effet, le design des résultats sur appareils mobiles vient d’être amélioré par la firme de Mountain View.

Après avoir lancé une nouvelle version de son navigateur Chrome en début de semaine, Google a décidé de retoucher ses résultats de recherche. Les appareils mobiles profitent en effet d’une interface revisitée.

Google fait peau neuve sur mobile

Qui dit nouvelle année, dit nouveauté. C’est en tout cas ce que Google souhaite pour son moteur de recherche. L’entreprise vient effet de revoir l’affichage de ses résultats de recherche sur mobile. Même si tous les changements que nous allons vous présenter sont assez subtils, ceux-ci vont permettre aux utilisateurs de profiter d’une meilleure expérience lorsqu’ils utilisent le moteur de recherche.

« Il s’agit de simplifier l’expérience et d’amener les utilisateurs vers l’information qu’ils recherchent aussi clairement et rapidement que possible », déclare ainsi Aileen Cheng, designer en charge de cette refonte.

Publicité

Un moteur de recherche plus accessible

Vous l’aurez donc compris, l’objectif du nouveau design de ces résultats de recherche sur mobile est d’offrir une information claire, rapide et surtout facilement accessible. Google dévoile d’ailleurs les éléments ayant motivé cette refonte de l’interface.

Premièrement, Aileen explique qu’elle a souhaité permettre aux utilisateurs « de se concentrer sur l’information plutôt que sur les éléments de conception qui l’entourent« . L’objectif a ainsi été de délivrer rapidement et facilement les informations recherchées. Un travail a ensuite été effectué pour rendre le texte des résultats plus facile à lire. Le communiqué de Google explique donc que les caractères sont désormais plus grands et plus gras « afin que l’œil humain puisse scanner et comprendre plus rapidement les résultats de la recherche« . L’équipe a aussi décidé d’implémenter plus largement la police d’écriture de Google afin d’offrir une expérience similaire entre tous ses services.

On apprend aussi qu’un travail sur le contraste a été effectué afin de permettre de visualiser plus rapidement l’information. Les couleurs ont aussi été subtilement au centre de cette refonte. L’équipe a en effet décidé de les utiliser intelligemment et avec parcimonie afin de guider les utilisateurs de façon intuitive lors de leurs recherches. Pour finir, Aileen explique que la rondeur du logo Google a été exploitée dans différents éléments d’interface : « Vous le constaterez dans certaines parties de cette refonte, comme dans les icônes et les images arrondies.«

Publicité